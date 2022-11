El día 20 de noviembre da el pistoletazo de salida el Mundial de Qatar. Este evento se ha visto envuelto en muchas polémicas desde su anuncio y uno de los últimos en pronunciarse ha sido el streamer Ibai Llanos. A pesar de que a cualquier aficionado le hubiera gustado compartir ese momento con su selección, Ibai aseguró que le habían ofrecido ir con la selección española, pero que decidió rechazarlo.

«Me surgió la oportunidad de ir en el avión de la Selección Española de Fútbol a Qatar y bueno, iba a grabar contenido, no iba a hacer directos, sino que iba a grabar contenidos, pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer. Vamos, tomé la decisión ya hace semanas, no es que la haya tomado hoy, pero no lo voy a hacer», explicó Ibai. A pesar de que no dio explicaciones concretas de su decisión, aparentemente ha optado por no viajar debido a las condiciones en las que trabajaron los obreros en la construcción de los estadios en Qatar.

Ibai Llanos rechaza ir a Qatar para grabar contenido durante el Mundial.



Recordemos que en Qatar, país machista y homófobo, han muerto más de 7.000 obreros mientras construían los estadios.



Dua Lipa no estará en la inauguración

Otro de los nombres importantes que han rechazado ir al Mundial ha sido el de Dua Lipa. Después de semanas de rumores, la artista ha asegurado que no estará en la inauguración ni viajara al país hasta que no se respeten los derechos LGTBIQ+. «Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol», ha escrito Dua Lipa en sus redes sociales.