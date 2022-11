El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este lunes que el Gobierno estudiará al detalle una reforma del delito de malversación, por el que también se condenó a los principales líderes del procés en Cataluña, si ERC decide presentar en el Congreso una enmienda a la proposición de ley con la que PSOE y Podemos quieren reformar el Código Penal para derogar la sedición. «Como pasa con cualquier enmienda, lo que se hará será estudiarla en profundidad», ha afirmado Bolaños, que ha negado que ERC haya propuesto o esté negociando ya con el PSOE al respecto.

«Me resulta difícil opinar sobre nada», ha señalado al ser preguntado por si no descarta el Gobierno modificar también de paso la malversación. En una entrevista con la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el ministro ha incidido en que la tramitación parlamentaria para reformar el Código Penal está en marcha y ha querido puntualizar que, aunque se vaya a eliminar el delito de sedición, otros como el de rebelión o el de desobediencia «no se han tocado».

«La clave es que no se han tocado muchos de los delitos que están relacionados con los hechos de 2017», ha respondido Bolaños cuando se le ha preguntado si el líder de ERC, Oriol Junqueras, había hecho llegar al Gobierno alguna petición para cambiar la malversación. Ha asegurado que la formación independentista «aceptó» separar esta reforma de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y ha defendido que la propuesta del Gobierno es una «europeización» de la sedición, que pasará a llamarse desórdenes públicos agravados y tendrá menos pena de cárcel: de 15 a 5 años.

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, se ha mostrado partidario este lunes de modificar el Código Penal para rebajar las penas previstas para el delito de malversación en el caso de que no haya enriquecimiento personal, una reforma que, además de beneficiar a los líderes del proceso independentista de 2017, también podría ayudar al expresidente del PSOE y de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado por el caso de los ERE.

En una rueda de prensa en el Congreso, Asens ha señalado que la actual tipificación del delito de malversación, que viene de la etapa de mayoría absoluta de Mariano Rajoy, «es un desastre» que puede dar lugar a «situaciones injustas». Por eso su formación cree conveniente retocarlo y no descarta hacerlo mediante enmiendas a la proposición de ley que ha presentado con el PSOE para eliminar el delito de sedición. Asens ha explicado que el grupo confederal aún no ha decidido si presentarán sus propias propuestas en este sentido o apoyarán las que podría presentar ERC, pero ha dejado claro que hay que reformar ese delito para diferenciar las penas que se imponen cuando hay lucro personal de cuando la persona juzgada no se enriquece con ese dinero público.