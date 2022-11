La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado, tras conocerse la reducción de penas a violadores usando la nueva Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como Ley 'solo sí es sí', que el machismo «puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa». «Lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la Ley de Infancia y nos ocurre ahora también con la Ley 'solo sí es sí», ha señalado este miércoles Montero, que ha asistido al acto de presentación de la Estrategia contra la Erradicación de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, a cargo de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

Ante esta situación, la ministra ha manifestado que, en cumplimiento de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, van a «reforzar la formación obligatoria a todo el personal que opera en la justicia»: «Confiamos en que los tribunales unifiquen su criterio en defensa de los derechos de las mujeres y para garantizar que no hay impunidad para los agresores». Para la responsable de Igualdad, el problema «es que hay jueces que están incumpliendo la ley» y Naciones Unidas ya ha «alertado de que el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley, que la interpreten erróneamente».

Esta supuesta interpretación errónea de la ley por parte de los jueces, se trabaja, según ha apuntado Montero, «con formación obligatoria».

«Nos preocupa que haya jueces que no cumplan con las leyes feministas porque puede desproteger a las mujeres. Lo que vamos a hacer es mejorar cada vez más la capacidad de las instituciones de garantizar todos los derechos para todas las mujeres víctimas de agresiones sexuales», ha precisado. Finalmente, ha afirmado que si la ley 'solo sí es sí' se cumple «todas las mujeres van a estar protegidas». «Vamos a reforzar la formación a todos los operadores judiciales para que ese machismo no lleve a comprometer la imparcialidad de los sistemas de justicia y que no haya jueces que apliquen erróneamente la ley», ha insistido.

La cúpula de Podemos ha respaldado a la ministra de Igualdad y ha denunciado que existe, a su juicio, una campaña de «fachas con toga» y «jueces machistas» que tratan de sabotear la nueva Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como Ley 'solo sí es sí'. Así el coportavoz estatal de la formación morada, Javier Sánchez Serna, ha mostrado su apoyo a Montero y ha lanzado en Twitter que «claro que hay fachas con toga que quieren reventar cualquier legislación feminista». «Son los mismos que veían jolgorio en la violación de la 'manada' o que condenan con cursillos a empresarios acusados de violar jornaleras. Por eso mismo no podemos aflojar».

Su homólogo en el partido, Pablo Fernández, ha subrayado que el problema no es la Ley del 'Solo sí es sí', sino que «hay algunos jueces que incumplen las leyes feministas que protegen a las mujeres». «El machismo, por desgracia, también está presente en parte de la judicatura, lo que causa inseguridad jurídica a las mujeres», ha censurado también en las redes sociales. Finalmente la también coportavoz de Podemos, María Teresa Pérez, ha sostenido que los casos de revisión a la baja de condenas en algunas sentencias contra agresores sexuales es «una estrategia de jueces machistas para desvirtuar» la normativa, emprendiendo una «batalla cultural diciendo que hay violadores que se libran de sus penas». Por tanto, la dirigente del partido ha afirmado que «hace falta regeneración de la justicia y defensa del movimiento feminista que no dará pasos atrás».