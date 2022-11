Un exmilitar acepta una condena por difundir en un foro imágenes de la víctima de 'La Manada'

Un exmilitar de Barcelona ha aceptado una condena de dos años de prisión --que ha quedado suspendida-- por difundir en un foro de Internet datos e imágenes de la víctima de la violación múltiple en los Sanfermines de 2016 por parte de un grupo de hombres autodenominado 'La Manada'. El juicio de este miércoles en el Juzgado Penal 1 de Barcelona se ha saldado con un acuerdo entre acusaciones y defensa, con el que el hombre también acepta pagar una multa de 1.320 euros e indemnizar a la chica con 20.000 euros.

Ante el acuerdo, la jueza ha dictado la sentencia 'in voce' contra el acusado este mismo miércoles y para la sentencia completa quedará pendiente resolver si el foro responde como responsable civil subsidiario, es decir, si debe pagar la indemnización en caso de que el condenado no lo haga. Al tratarse de una condena de dos años, la defensa ha pedido que no deba entrar en prisión y, con el aval de las acusaciones, la jueza lo ha aceptado a condición de que no vuelva a delinquir durante los próximos tres años. El hombre se ha reconocido culpable de un delito contra la integridad moral y otro de revelación de secretos al publicar en un foro dos fotos de la agresión sexual que sufrió la mujer y por la que la Audiencia de Navarra ya condenó a cinco hombres.

También publicó en 'foroparalelo.com', donde tenía más de 100.000 seguidores, datos personales de la joven, incluyendo fotos, una copia de su DNI y la zona donde vivía. En esta condena, que ya es firme, se ha tenido en cuenta el agravante por discriminación de género y las atenuantes de dilaciones indebidas --por lo que se ha alargado el procedimiento-- y de drogadicción.