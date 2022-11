Gamarra acusa al Gobierno de «incompetencia política» por las consecuencias de la Ley solo sí es sí

La secretaria general del PP nacional, Cuca Gamarra, ha criticado este viernes, en un acto celebrado en Palma, la normativa conocida coloquialmente como la ley del 'solo sí es sí', que ha descrito como «el máximo exponente de la intransigencia ideológica e incompetencia política». «Todos los españoles hablan de esto, del despropósito de este gobierno, fruto de la incapacidad», ha dicho la 'popular' durante la inauguración de la Conferencia Política del PP balear, que concluirá este sábado el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Durante la jornada, Gamarra ha lamentado que «estas políticas populistas las pagan las víctimas», un hecho que «está detrás de la aplicación de esta ley». «Esto es lo que pasa cuando se deja en manos de Podemos el Código Penal, que lo pagan las víctimas de los delitos sexuales», ha sentenciado la secretaria general. En este sentido, Gamarra ha censurado también «la soberbia de no reconocer los errores» del Gobierno central, y ha advertido al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que, «sabiendo que Irene Montero no va a dimitir, se le puede cesar». «Quien tiene la capacidad de corregir y no lo hace, evidentemente no está a la altura de las mujeres de este país, y ese es Pedro Sánchez», ha concluido Gamarra.