Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 han superado este martes las primeras votaciones en el Pleno del Congreso incorporando al proyecto del Gobierno de coalición un total de 34 enmiendas acordadas con los aliados del Ejecutivo. Tras más de 12 horas de debates, en las que once ministroshan ido defendiendo los presupuestos de sus respectivos departamentos, se ha procedido a las votaciones de las enmiendas que han presentado los diferentes grupos parlamentarios a las cuentas públicas del año que viene.

En concreto, se han sometido a votación las propuestas de modificación relativas al articulado de la ley y a las cuentas de siete ministerios. Una primera jornada de votaciones en la que el PSOE sólo ha perdido una votación. Ha sido con una enmienda del PNV para destinar una partida de siete millones a Acnur para la infraestructura de campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia), una propuesta que ha sido apoyada por Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, Más País, Compromís, Junts y el BNG, pero que han rechazado tanto el PSOE como ERC. 30.000 EUROS PARA EL ARANÉS Pero no ha sido la única sorpresa de la jornada, ya que también se ha aprobado una enmienda de ERC para destinar 30.000 euros al Institut d'Estudis aranesi-Acadèmia aranesa dera lengua occitana. Esta sí, apoyada por el PSOE.

En lo que se refiere al resto de votaciones, no se han rechazado sólo las presentadas por Ciudadanos y el PP, sino también otras de Junts, ERC, PNV o Más País, entre otros. Desde Vox han optado por votar a favor de aquellas enmiendas de su interés, mientras que no se han pronunciado en el resto. En lo que no ha habido sorpresa ha sido en la incorporación al proyecto presupuestario de las 34 enmiendas transaccionadas con los aliados parlamentarios del Ejecutivo, principalmente de ERC, Bildu, Más País y el PDeCAT. Entre ellas, acuerdos con Bildu para, entre otros puntos, destinar dos millones a Universidad de Mondragón y otros 1,5 millones a la del País Vasco.

Por parte del PDeCAT, el Congreso ha aprobado medidas para modificar el régimen de trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante, beneficios fiscales para diferentes celebrados en Cataluña y otras modificaciones en los regímenes de cooperativas, con el objetivo de que no se vean perjudicadas por la contratación indefinida. Por el lado de ERC, se han incorporado nuevas enmiendas transaccionales para transferir a Cataluña 900 millones de euros destinados a acometer obras en infraestructuras "clave" en el ámbito ferroviario y de carreteras, además de incluir mecanismos para la ejecución presupuestaria en la región.

En lo que respecta a Más País, ha salido adelantes una disposición para fomentar las instalaciones de autoconsumo colectivo, así como una partida de dos millones a favor del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia y otro paquete de un millón de euros para crear el Observatorio de Trastornos de Conductas Alimentarias. Asimismo, se ha aprobado otra enmienda transaccional de Más País y ERC para destinar hasta 24 millones de euros a un plan de salud bucodental a nivel estatal.

Gratuidad en autobuses y tope en alquileres

No obstante, todavía faltan varias enmiendas transaccionales por votarse miércoles, segunda y última jornada de votaciones de las propuestas de modificación de los diferentes grupos parlamentarios. Será entonces cuando se apruebe el miércoles una enmienda transaccional del PDeCAT para declarar la gratuidad de todas las líneas de autobuses concesionadas por el Estado durante 2023, además de introducir nuevas medidas que en conjunto supondrán inversiones por valor de 40 millones de euros en Catalunya. Por otro lado, también se deliberará la propuesta de Bildu pactada con el Gobierno sobre la prórroga durante todo 2023 el límite del 2% para la actualización de las rentas de alquiler y la subida del 15% de las pensiones no contributivas, y que avanzará en cuestiones de Memoria Histórica y autogobierno.

También se prevé la aprobación de otra transaccional de Bildu para incorporar 200 nuevas plazas MIR, alcanzando un total de 1.200 plazas adicionales para 2023, además de la creación del Memorial del 3 de Marzo en Vitoria-Gasteiz y la transferencia de la competencia de Tráfico y Seguridad Vial a la Comunidad Foral de Navarra. Y el jueves será el momento de aprobar las distintas secciones ministeriales del Presupuesto, sabiendo que una derrota en cualquiera de ellos supondría el derribo de todo el proyecto del Gobierno. En principio, y a falta de que ERC y Teruel Existe definan su voto, el PSOE y Podemos ya cuentan con los apoyos suficientes para ganar las votaciones tras recabar el respaldo de PNV, Bildu, Más País-Equo, Compromís, Coalición Canaria y PRC, así como la abstención del BNG.