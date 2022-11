El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha denunciado «la cacería política» de la que, a su juicio, está siendo objeto la ministra de Igualdad, Irene Montero, y ha afirmado que la Ley del 'solo sí es sí' mejora la protección de las mujeres. En declaraciones a Europa Press, Otegi se ha referido, de esta forma, a las acusaciones que se han realizado contra Montero en el Congreso de los Diputados a partir de la polémica surgida por la rebaja de algunas penas a agresores sexuales en aplicación de la nueva norma, y a la descalificación proferida ayer por la diputada de Vox Carla Toscano, que aseguró que el único mérito de la ministra era «haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias», durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado.

El líder de EH Bildu ha considerado que la Ley del 'solo sí es sí' «ha mejorado la protección de las mujeres», aunque ha dicho que su formación no tendría «inconveniente» en que se perfeccionara si fuera posible, aunque cree que no se van a poder evitar las rebajas de penas a agresores sexuales que han pedido la revisión de sus condenas.

«Lo que hay es una cacería política contra Irene Montero, y la hacen los mismos que dicen que vamos a expulsar a la Guardia Civil de Navarra. Y no son los sectores que se han mostrado muy favorables a la protección de las mujeres ni contrarios a la violencia de género», ha manifestado.

También ha apuntado que no tiene «ninguna duda de que hay jueces machistas o que aplican la ley con criterios ideológicos». «Otra cosa es que se estén moviendo en el margen de la Ley. Si todos los jueces son gente maravillosa que aplica la ley con objetividad, ¿por qué no se renueva el CGPJ?, ¿por qué están todo el día peleándose por quién está o no está en el Tribunal Constitucional?», ha preguntado.