Un hombre murió en su casa de Arganda del Rey tras haber solicitado la presencia urgente de asistencia sanitaria en el Punto de Atención Continuada de la localidad, que se encontraba sin médico. En concreto, una persona acudió al PAC para solicitar ayuda en un domicilio cercano ante la presencia de un joven que se encontraba inconsciente. Según el relato de la familia, se encontraba mal desde hace días.

En el centro de atención extrahospiltaria había en ese momento dos enfermeras y dos celadores, según ha relatado la Plataforma SAR, que agrupa a trabajadores de urgencia extrahospitalaria. Cuando los sanitarios llegaron al domicilio, donde ya se encontraban agentes de la Policía Local, iniciaron las maniobras de reanimación con un desfibrilador semiautomático. Pocos minutos después llegó al domicilio una unidad de Soporte Avanzado del Summa 112, que continuó con maniobras de resucitación cardiopulmonar avanzada pero, tras unos 60 minutos aproximadamente, confirmó el fallecimiento del paciente.

El PAC de Arganda abrió sin presencia de médico del 16 al 20 de noviembre y los días 23 y 25. En este sentido, desde la Plataforma SAR han recalcado que queda la duda de si esa persona pudiera haber sido correctamente atendida esos días previos al fallecimiento. «Se está jugando con la vida de nuestros pacientes», ha incidido. Desde la Consejería de Sanidad, por su parte, han destacado que activó al Summa 112 inmediatamente y se hicieron las correspondientes maniobras de reanimación, sin que se pudiera revertir la parada, han indicado fuentes del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero a Europa Press.

Los trabajadores del servicio de urgencia extrahospitalaria han recalcado que desde que se inició este plan «la población esta desconcertada y desconoce si el centro de urgencias está o no cerrado y si habrá o no el equipo sanitario necesario para una correcta atención sanitaria». «El desarrollo del actual plan de urgencias extrahospitalarias, impuesto sin tener en cuenta las necesidades de la ciudadanía, y tampoco las posibilidades reales de los sanitarios de dar la adecuada cobertura a las mismas, al no contar con equipos completos, está generando una falta de equidad en lo que respecta al tratamiento que pueda recibir la población, así como en la accesibilidad al mismo, violando su derecho a recibir una atención sanitaria de calidad», ha zanjado la Plataforma SAR.