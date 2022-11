La huelga de la Atención Primaria cobra protagonismo en la calle

Los médicos y pediatras de Atención Primaria han convocado este miércoles una manifestación desde la Consejería de Sanidad hasta la sede del Gobierno regional para reclamar mejoras en este primer nivel asistencial, en una semana en la que las protestas han cobrado protagonismo ante el enquistamiento de las negociaciones. En concreto, la manifestación partirá a las 11 horas de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), en el número 6 de la calle Sagasta, pasando por la sede de la Consejería en la calle Aduana, para llegar a la Puerta del Sol, donde se encuentra la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

La manifestación, que coincide con el décimo día de huelga para casi 5.000 médicos y pediatras de Atención Primaria, llega en un momento en el que las negociaciones se han enquistado y ambas partes no se han vuelto a reunir desde el pasado miércoles y no tienen tampoco fecha en el horizonte para retomar el contacto. Tras una aproximación en las negociaciones que parecía atisbar un posible acuerdo para terminar con la huelga indefinida, los trabajadores afectados rechazaron la última propuesta de la Consejería de Sanidad por insuficiente.

Un último contacto el pasado miércoles, en la tercera reunión entre ambas partes, que ha dado paso a las protestas, con los profesionales dispuestos a llegar «hasta el final». Así, el domingo tuvo lugar una multitudinaria concentración en la Plaza del Museo Reina Sofía y la segunda semana de paros ha arrancado con sendas protestas ante la Consejería de Hacienda para reclamar a Javier Fernández-Lasquetty una mayor inversión. Además, está previsto que el jueves las protestas se trasladen a la Asamblea de Madrid, donde ese día se celebra el Pleno. Aunque ninguna de las dos partes ha dado por rotas las negociaciones, desde el pasado miércoles no se ha producido ningún contacto entre la Consejería y el comité de huelga para suavizar la tensión. El comité de huelga reclama un nuevo interlocutor ante una «Consejería de Sanidad intervenida» y apunta a Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda, al que acusa de «cerrar el grifo financiero» para acabar con la Sanidad.

Este mismo martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha deslizado que el sindicato convocante de la huelga en Atención Primaria (Amyts) no busca negociar. «"Nosotros hemos estado en todo momento a disposición de ellos y de todo el sector porque lo que queremos es mejorar nuestra Sanidad», ha dicho. El sindicato aludido, por su parte, ha invitado al Ejecutivo autonómico a recuperar la negociación, pero, eso sí, bajo la base de un «acuerdo real» que contemple un presupuesto inversor y el cumplimiento de los acuerdos que se pacten. «Hay un problema de presupuesto, pero también de confianza», ha subrayado la portavoz del comité de huelga, que ha recordado el «incumplimiento» del acuerdo firmado en septiembre de 2020 con mejoras retributivas, contratación de médicos para disminuir la carga asistencial o reducir las tareas burocrática. En cualquier caso, la jefa del Ejecutivo autonómico se ha abierto a mejorar la situación del empleo de los profesionales sanitarios y ha avanzado que están preparando medidas para trasladarlas al conjunto de la Sanidad. En su última propuesta, el Ejecutivo regional ya puso sobre la mesa algunos avances en las principales reivindicaciones del comité de huelga, aunque finalmente fueron rechazadas por los trabajadores por «insuficientes».

Entre ellas, la Consejería planteó unas agendas de 24 pacientes en el caso de los pediatras (20+4 de casos no demorables) para 15 minutos por cada niño y 34 en el de los médicos (30+4 citas para casos no demorables) con atención de 10 minutos. «Los médicos no entienden cómo se va a resolver el elevado número de pacientes que estarían por encima de los 34. La Comunidad de Madrid establece módulos voluntarios de hasta horas (seis pacientes por hora) para ello, pero no específica qué pasaría si no hubiera voluntarios ni espacio físico para realizar ese sobreesfuerzo. Mucho agotamiento de profesionales como para hacer más y más», según el comité de huelga.

Asimismo, la Comunidad también avanzó otras medidas en materia de retribuciones para los profesionales, estabilización de empleo, turnos o acciones para atraer más médicos y pediatras de la región. «Ha costado mucho levantarse y ahora no van a sentarse sin que haya un cambio real», ha recalcado Ángela Hernández, quien ha advertido que, aunque son conscientes de que los problemas de tres décadas no van a solucionarse a la primera, si nada «cambia» quien «pierde son los pacientes».