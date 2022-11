El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha urgido este martes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a dimitir «esta misma noche» tras la «flagrante mentira» que, a su juicio, ha confirmado una nueva investigación periodística sobre la tragedia de Melilla. Dicho esto, ha asegurado que si no lo hace, el jefe del Ejecutivo debe cesarlo este martes para no ser «corresponsable». «Debería tener la vergüenza suficiente como para presentar su dimisión y no ir al Congreso a defender su mentira», ha declarado González Pons, después de que una investigación de varios medios de comunicación bajo el consorcio de Lighthouse Reports haya señalado que al menos un migrante falleció en suelo español en la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio, lo que cuestiona la versión oficial del ministro del Interior, Marlaska, que este miércoles vuelve a comparecer en el Congreso para hablar sobre esta tragedia, sostiene que «ningún hecho trágico» ocurrió en España, por lo que los 23 migrantes fallecidos el 24-J --unos 70 según la versión de varias ONG-- se registraron del lado marroquí de la frontera. Esta misma tarde, fuentes de Ministerio han criticado la falta de rigor de esta nueva investigación periodística.

En una rueda de prensa en la sede del PP convocada con carácter de urgencia, González Pons ha afirmado que esos medios internacionales acaban de demostrar que Marlaska y Sánchez «mintieron» al Parlamento y a los españoles sobre lo ocurrido ese 24 de junio porque se produjeron muertes en territorio español. Así, González Pons ha destacado que la investigación demuestra que se produjeron 500 devoluciones en caliente, así como heridos y muertes en el territorio español que «no fueron atendidos y que fueron empujados al otro lado de la frontera». «No vamos a entrar en la hipocresía, en lo hipócrita que suenan ahora todas las frase de Podemos y el PSOE sobre el rechazo en frontera. Allá cada uno con su conciencia democrática», ha enfatizado. El eurodiputado del PP, que también ha aludido a los nombramientos del Gobierno para el Tribunal Constitucional, ha señalado que es «uno de los perores días para el Estado de Derecho» y la «protección de los derechos humanos» en España. A si entender, ante toda Europa, el Gobierno español es «más mentiroso» y la defensa de los derechos humanos «está puesta en cuestión». «Es muy grave que se oculten heridos y muertes en territorio nacional, que se niegue auxilio y atención a los que están muriendo en nuestro país y que se permita que gendarmes marroquíes entren en España a llevarse a los heridos y a los muertos», ha proclamado. Tras afirmar que «las mentiras en democracia se pagan con dimisiones, el responsable de Institucional del PP ha asegurado que si Marlaska no dimite esta misma noche, Sánchez debería cesarle por la mañana porque si no el presidente del Gobierno será «corresponsable» de las actuaciones del ministro. Tras asegurar que es «insalvable desde el punto de vista democrático que el presidente del Gobierno y el ministro del Interior sean unos mentirosos», ha recalcado que Marlaska debe asumir su responsabilidad política de «inmediato» sin «esconderse» detrás de la Guardia Civil y evitar la «imagen internacional que en este momento está dando nuestro país».