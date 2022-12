El portavoz adjunto del grupo parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha anunciado este viernes que presenta su candidatura para liderar la refundación del partido «junto a sus militantes y afiliados» y por lo tanto competirá con Inés Arrimadas por la actual presidencia del partido. Bal ha anunciado su candidatura a los medios de comunicación en el Congreso, coincidiendo con el primer día de Puertas Abiertas en la Cámara Baja, y ha señalado que «no va contra Inés Arrimadas» y que está abierto a que pueda sumarse a su proyecto, que como lista se votará en las primarias previstas por el partido el 9 y 10 de enero.

El número dos de Ciudadanos en el Congreso, ya que la portavocía parlamentaria la ocupa Inés Arrimadas, ha dicho que puede «aportar mucho» al partido y ha eludido fijar su posición sobre la propuesta que aprobó el pasado 26 de noviembre la Ejecutiva del partido por unanimidad para que hubiera una bicefalia en Ciudadanos. Uno nuevo modelo que separaría las funciones orgánicas de las políticas a través de un «ticket» formado por un secretario general, encargado del reparto de las tareas orgánicas, y un portavoz nacional, sobre quien recaería la responsabilidad de la acción política. Sin embargo, Bal ha decidido hoy presentar su candidatura directamente a la presidencia del partido, según marcan los actuales estatutos, que en todo caso podrían ser reformados en la próxima Asamblea de Ciudadanos del 13, 14 y 15 de enero.

En caso de que esa Asamblea ratificara la propuesta de «bicefalia» de la Ejecutiva, la candidatura ganadora en la primarias sería volcada en la nueva estructura del partido. En sus declaraciones, Bal ha incidido en que ha hablado con Arrimadas para transmitirle que «sí cabría» en su proyecto y ha insistido en liderar la refundación de Ciudadanos «junto a sus militantes». Ha recalcado que se trata de una decisión «muy meditada» y que ha sido comentada con la presidenta y su entorno en diversas reuniones.

«La he llamado antes de anunciarlo y le he dicho que iba a hacer esto», ha añadido al tiempo que ha insistido en que «un cambio de papeles, un cambio de liderazgo, alguien nuevo, le puede venir bien al partido». «Le he dicho que este es un partido de todos», ha puntualizado tras insistir en que su proyecto es el proyecto de la refundación. «Quiero que todos mis compañeros estén... No podemos prescindir de nadie... Quiero convertir a Ciudadanos en un partido político atractivo, de centro, liberal y progresista para que concurrir a las próximas elecciones», ha dicho.

No obstante, ha insistido en que no se presenta «contra nadie, ni contra Inés, ni contra nadie. Quiero que todos nos presentemos juntos y todos estemos en el mismo proyecto -ha añadido». Por otra parte, fuentes de Ciudadanos han señalado a EFE que la decisión de Bal se produce después de que la relación con Arrimadas se haya enfriado tras la campaña de las elecciones andaluzas y sobre todo ante la polémica ley del solo sí es sí, apoyada por la formación naranja, y que al parecer a Arrimadas no le gustó como manejó su portavoz adjunto. Algunos dirigentes de la formación también han mostrado su descontento a EFE ante un proceso de refundación que ven como un «paripé» y apoyan un verdadero cambio en el partido.