El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este martes un llamamiento solemne en el Día de la Constitución a la responsabilidad del Partido Popular para que cumpla con la Constitución y deje de bloquear el poder judicial, porque cree que mientras no lo haga, no puede dar lecciones de constitucionalismo. Sánchez ha hecho esta apelación en una declaración a los periodistas a su llegada al Congreso para participar en el acto institucional con motivo del Día de la Constitución.

El jefe del Ejecutivo ha recalcado que honrar la Constitución implica cumplir con todos sus artículos todos los días del año, pero ha lamentado que haya una oposición «conservadora y ultraconservadora» que está situada fuera de ella y no cumple con sus compromisos y obligaciones constitucionales. «Por eso hago un llamamiento más a la responsabilidad de los partidos conservadores de la Constitución para que cumplan con sus obligaciones constitucionales, porque mientras no lo hagan, no van a poder dar ninguna lección de constitucionalismo», ha asegurado Sánchez.

Ha añadido que en un día como hoy se celebra la conquista de la democracia por parte de los españoles y ha subrayado que este año se cumplen 44 años de la aprobación del texto constitucional, un tiempo que ha dicho que es justo la media de edad de los ciudadanos del país. «La España de hoy nada tiene que ver con la de hace 44 años, pero hay un nexo de unión, la voluntad de los españoles por avanzar», ha señalado para destacar esa voluntad en medio de una legislatura complicada por la guerra en Ucrania y la pandemia de coronavirus. Pese a esa complejidad, ha destacado que España es el país que más crece de la Unión Europea y el que tiene menor inflación y cuenta con unas tasas de empleo que no había desde hace quince años.

Por ello ha resaltado que «pese al ruido y la crispación de quienes nada tienen que ofrecer a los españoles» y a la situación general que vive el mundo, España está avanzando. «Imaginémonos cuando el contexto internacional cambie lo que va a avanzar España», ha añadido. Sánchez ha puesto de relieve el cumplimiento por parte de las administraciones del compromiso de la Constitución de proteger la libertad y la igualdad impulsando el estado del bienestar y haciendo una sociedad más libre e igualitaria.

Ha reivindicado en concreto la labor del Gobierno y de las Cortes Generales porque cree que en los últimos años se han logrado acuerdos que trascienden las siglas de los partidos que conforman el Ejecutivo. «Hay grandes consensos transversales que benefician al conjunto de la ciudadanía, como la educación y la sanidad públicas y la reversión de los recortes al sistema nacional de dependencia que se perpetraron. En definitiva -ha reiterado- fortalecer el estado del bienestar» Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado también en declaraciones a los periodistas que la Constitución «goza de una salud magnífica» y «esta más fuerte que nunca». «En vez de hacer críticas, nos tenemos que sentir muy orgullosos de España y de nuestra Constitución», ha añadido