Robles avisa de que la reforma de malversación no puede afectar a condenados por corrupción ni enriquecimiento ilícito

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avisado este viernes de que cualquier reforma del delito de malversación en el Código Penal debe tener dos «líneas rojas»: no afectar a condenados por corrupción y que los cargos públicos no puedan tener enriquecimiento ilícito. Tras una visita a instalaciones logísticas y el laboratorio del Ejército de Tierra, Robles ha asegurado no conocer los términos de la enmienda presentada por ERC en el Congreso para modificar el delito de malversación. En cualquier caso, ha insistido en que el compromiso del Gobierno es «claro e inequívoco» para que haya «tolerancia cero» con la corrupción. «No va a haber ningún tipo de condescendencia hacia conductas que puedan suponer un mal uso de los fondos públicos con ánimo de lucro», ha garantizado.

Por ello, ha descartado cualquier modificación que pudiera suponer un «retroceso» contra la corrupción o que pueda «favorecer a personas condenadas por corrupción». «Eso en ningún caso se puede modificar porque la corrupción tiene que ser objeto de una sanción y una sanción clara y contundente», ha insistido. En este debate, Robles sí que ha defendido con anterioridad la reforma del delito de malversación porque cree que «el reproche penal no puede ser el mismo para el que se enriquece para sí que otras actuaciones que en ningún caso conllevan un enriquecimiento».