La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha proclamado hasta tres veces que con un Gobierno de Pedro Sánchez «no va a haber un referéndum de autodeterminación en Cataluña» como el planteado por ERC, pero ha precisado que la consulta que promete el líder del PSC, Salvador Illa, para preguntar a los catalanes por un nuevo Estatut es una cuestión distinta. En los pasillos del Congreso, Montero ha sido preguntada por la propuesta de ERC de pactar un referéndum de independencia en Cataluña que requiriese una participación mínima del 50% y un apoyo de al menos el 55%.

«Ya le digo yo que con un gobierno de Pedro Sánchez no va a haber ningún referéndum en Cataluña, ni en ningún sitio -ha contestado-. Ya hemos trasladado con toda la claridad que este Gobierno cumple con la Constitución y va a cumplir con la Constitución y no nos ocurre como con otro Gobierno que ocultaban la cabeza». Y es que, según asegura, con el PP en Gobierno hubo «hasta tres» consultas o referendos en Cataluña. «Nos avalan los hechos -ha insistido-. En todos estos años no ha habido consultas. Sí las hubo cuando gobernaba el PP».

Preguntado si no cree que el Gobierno ha perdido credibilidad, dado que en su día también negaba los indultos a los presos del procés, la supresión del delito de sedición o el cambio de la malversación, la ministra y número dos del PSOE ha negado esa apreciación. «Para nada -ha enfatizado-. Este Gobierno ha actuado con absoluta transparencia».

Cuando los periodistas le han preguntado por la propuesta de Salvador Illa de organizar una consulta para que los catalanes se pronuncien sobre un nuevo Estatut, Montero ha dicho desconocer las palabras concretas del líder del PSC pero sí ha precisado que eso ya sería una cuestión distinta.

«Eso no es un referéndum. Lo que me preguntan es a propósito de referéndum de autodeterminación que está en contra de la constitución y con un gobierno de Pedro Sánchez nunca se va a celebrar un referéndum de ese tipo, ni de forma regular ni irregular», ha proclamando otra vez. También la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha sido preguntada por el referéndum que plantea ERC: «Eso no va a suceder», ha zanjado en los pasillos de la carrera de san Jerónimo. Y lo mismo ha asegurado la titular de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría: «Saben perfectamente la posición del Gobierno sobre ese tema, los referendos son ilegales y no caben en la Constitución», ha repetido.