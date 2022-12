El Partido Popular (PP) ha destacado que «ve una buena noticia» para la democracia que el Tribunal Constitucional (TC) «no se haya dejado influenciar» por «presiones del Gobierno» y ha indicado que aguarda el pronunciamiento con el que podría paralizar los cambios en el Poder Judicial y en el propio tribunal. Fuentes del PP han dicho que la decisión del TC que se ha conocido en las últimas horas «es sin duda una buena noticia para nuestra democracia, para la garantía de los derechos de los representantes de los ciudadanos y para nuestro país».

El Constitucional ha rechazado apartar a su presidente, Pedro González Trevijano, y al magistrado Antonio Narváez, del pleno que debe decidir si paraliza la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y el propio TC, por lo que habrá mayoría conservadora para tomar esta decisión.

El PP destaca que el «TC no se ha dejado influenciar por las presiones del Gobierno y ha admitido a trámite la demanda del PP, lo cual demuestra que la interposición del recurso era una decisión correcta y que en su deriva autoritaria el Gobierno ha cruzado todas las líneas rojas». El Pleno extraordinario del TC convocado para estudiar la reforma parlamentaria del Poder Judicial y del propio tribunal no ha admitido a trámite las recusaciones solicitadas por Unidas Podemos y el PSOE, por lo que ahora votarán si estiman o no la medida cautelarísima del PP.