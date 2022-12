El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha asegurado este viernes, tras conocerse que el INE rebaja el crecimiento del PIB en el tercer trimestre al 0,1% y eleva al 4,4% la tasa interanual, que España está «a al cola de la recuperación». Además, ha apuntado a que desde que cesaron al anterior director del INE, España va «mejor» en los datos, algo que ha achacado que «se revisan después». En concreto, la economía española desaceleró su crecimiento trimestral casi dos puntos entre julio y septiembre, hasta situarlo en el 0,1%, frente al 2% del trimestre anterior, debido, sobre todo, al frenazo de la inversión y a la moderación del consumo de los hogares, según la Contabilidad Nacional publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha indicado que lo que más le ha «preocupado» no es solo que España haya «crecido la mitad de lo que estaba previsto sino que ha bajado la inversión». Además, ha calificado de «espejismo» que se diga que la economía en España está yendo «muy bien» y, por tanto, han «superado los problemas económicos», algo que, a su juicio, es «una falacia más» porque España es el «único país de la UE que no ha conseguido volver al PIB que tenía en el año 2019». «España está a la cola de la recuperación económica en la Unión Europea y todo parece indicar que no lo vamos a conseguir hasta el primer trimestre del 2024», ha manifestado, para añadir que Pedro Sánchez «se irá en el año 2023 y no habrá recuperado la riqueza que tenía antes» el país.

Además ha expresado su preocupación por la deuda porque «España debe más que nunca», con un Gobierno que incrementa 1.500 millones de euros de deuda pública más a la semana, el doble del resto de la UE, además con el mayor incremento de impuestos y la mayor recaudación fiscal. Feijóo ha criticado que el Gobierno «cesara al director del INE» porque no le gustaba cómo daba los datos de crecimiento económico. «Y desde que ha cesado al director del INE, vamos mejor en los datos del INE. Bien, será que los datos del INE se revisan después», ha enfatizado, aludiendo a la destitución el pasado mes de junio de Juan Rodríguez Poo. Preguntado si es por ese relevo en el INE, ha insistido en que «los datos del INE se revisan después» y ha criticado que en España el Gobierno se dedique a «ocupar» las instituciones, citando también los nombramientos del CIS y del CNI.

A Asimismo, Feijoo considera que hay que subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero de forma «proporcionada» al mantenimiento de la competitividad de las empresas y del tejido productivo español, para que los trabajadores no pierdan sus empleos. Ante la espera de que el Gobierno concrete su paquete de medidas la próxima semana, ha indicado que en septiembre el PP ya propuso «la bajada del IVA de los alimentos básicos porque están disparados» y «espera que lo copien».