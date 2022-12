Madrid y Cataluña quieren más controles en los vuelos procedentes de China.

Madrid y Cataluña, las comunidades más expuestas al tránsito aéreo, quieren más controles covid en los aeropuertos, en concreto, test a todos los pasajeros procedentes de China y no solo a los que no acrediten la pauta de vacunación completa. España exigirá a los pasajeros procedente de China una prueba negativa frente al COVID-19 o pauta de vacunación completa ante la previsión de un aumento importante de pasajeros del país asiático, que ha registrado un aumentado exponencial de coronavirus en las últimas semanas y donde el próximo 8 de enero terminarán las actuales restricciones para viajar.

Los vuelos directos desde China que llegan a España solo aterrizan en los aeropuertos de Madrid y Barcelona, y no está previsto ninguno hasta el 9 de enero, día en el que ya debería ponerse en marcha el operativo que está preparando el Ministerio de Sanidad, un vez que las autoridades sanitarias ya están trabajando en la orden de fronteras y están en contacto con estas dos infraestructuras aeroportuarias. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha calificado la medida anunciada por el Ministerio de Sanidad como «insuficiente», puesto que la vacuna china tiene una eficacia muy baja y no está autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. En cualquier caso, la Comunidad de Madrid va a dar indicaciones a los hospitales de la región para que en las urgencias se haga PCR con secuenciación (no test de antígeno) ante casos con sintomatología sospechosa que hayan tenido estancia reciente en países asiáticos.

En cuanto a las residencias de mayores, se mantienen las visitas para familiares como hasta ahora sin restricciones, la obligatoriedad en el uso de la mascarilla y se ha comunicado a todos los centros la exigencia de mantener el stock de batas, mascarillas y gel hidroalcohólico. No obstante, Escudero ha señalado que la Comunidad de Madrid no pretende generar ningún tipo de alarma, pero hay que permanecer «atentos y vigilantes». El conseller de Salud de la Generalitat, Manel Balcells, ha considerado más «prudente» hacer un test a todos los viajeros procedentes de China ya que hay que estar «alerta» precisamente para detectar a tiempo la entrada de posibles nuevas variantes. Varias comunidades autónomas han afirmado estar preparadas ante un posible aumento de casos de coronavirus y hospitalizaciones, ahora que China ha abandonado su política de COVID cero y se prevé un repunte a nivel global de los contagios.

La consejera de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha invitado a los mayores de 60 a reforzar su inmunidad con la segunda dosis de recuerdo. A su juicio, no es necesario poner en marcha más restricciones en los centros de mayores porque se mantienen los registros de contagios, vigilando y monitorizando los datos a diario. La Junta de Castilla y León ha resaltado este viernes que existe una «coordinación continua» de la Administración autonómica con el Ministerio de Sanidad, mientras que el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha recordado que el pasado ha demostrado que no funciona que cada territorio actúe por su cuenta. Al cierre del año, en España la incidencia acumulada de la COVID en mayores de 60 años sigue a la baja, con 141,4 casos por 100.000 habitantes, casi 20 puntos menos que hace una semana, mientras que la ocupación hospitalaria se mantiene en el 3% y en el en torno del 2,7% en el caso de las unidades de cuidados intensivos, según el último informe del año del Ministerio de Sanidad.