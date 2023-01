La coordinadora de Ciudadanos (Cs) en Baleares y candidata a las primarias de su formación, Patricia Guasp, ha asegurado que su formación «no va a ser subalterno de ningún partido». Así, ha rechazado ir en coalición con «ninguno de los bloques ideológicos» en algunos municipios, a pesar del ofrecimiento del PP de una candidatura única entre ambos partidos en Sant Joan d'Alacant para las elecciones de mayo.

Así se ha expresado este martes Guasp, durante su visita a Alicante, en la que se ha encontrado con afiliados y concejales de Cs para presentar la lista 'Renace tu partido' que se presentará a las primarias de Ciudadanos en la VI Asamblea General, que está liderada por Guasp y por el portavoz de Cs en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, y que la cierra la actual presidenta de la formación, Inés Arrimadas.

«Hemos escuchado a los concejales, diputados provinciales, cargos y sobre todo a los afiliados, con más de 2.000 personas que han participado, y lo han dicho muy claro. No debemos ser subalternos de ningún partido, ni PP ni PSOE», ha sostenido, al tiempo que ha precisado que de la Asamblea General saldrá una estrategia y ponencia de valores. Guasp ha subrayado que Cs busca «romper los bloques ideológicos», por lo que ha rechazado ir en coalición con alguno de ellos. «No es solo la candidatura que yo lidero, sino que si saliera otra debería respetar lo que dicen los afiliados. Cs no va a ser subalterno de ninguno de los partidos», ha reiterado.

Muy contenta por el recibimiento de los compañeros en #Alicante. Renace la ilusión. Juntos ponemos rumbo hacia las elecciones municipales y autonómicas. #RenaceTuPartido pic.twitter.com/uxqwv0GdTU — Patricia Guasp 🇪🇺 (@PatriciaGuaspB) January 3, 2023

En este contexto, cuestionada por si desautorizará los posibles acuerdos en distintos municipios alicantinos donde era posible una candidatura única entre Cs y el PP, Guasp ha indicado que «el equipo autonómico debe tener autonomía», pero ha recalcado que «lo han dicho los afiliados y la estrategia de valores es muy clara». «Renunciamos a ser subalternos de cualquier partido, de cualquier bloque. Estamos aquí para romper bloques ideológicos, acabar con la política de bandos, hablar de futuro y no de pasado, y reilusionar a los votantes, porque somos la única herramienta útil a partir de mayo y lo vamos a demostrar», ha aseverado.

La candidata a las primarias de Cs ha afirmado que su partido es «más importante que nunca», sobre todo «en una Comunitat Valenciana, con (Ximo) Puig, que está acorralado y escondido». «Necesitamos un Cs fuerte, capaz de mantenernos fuertes ante las propuestas contra la corrupción y de regeneración», ha enfatizado. «Somos la única alternativa posible. Tenemos a un PP con (Carlos) Mazón, que el cinismo que practica es tremendo. Es implacable con la corrupción del PSOE, pero en el PP tienen, que vemos ejemplos en esta comunidad o en Baleares que claman al cielo. Cs no quiere ese cinismo, es un partido coherente. Decimos lo mismo en todos los territorios y vamos a ser los únicos que vamos a garantizar que no haya corrupción después de 40 años gobernados por el bipartidismo y el inmovilismo», ha aseverado.

«Estoy convencida de que después de las elecciones vamos a ser decisivos en Alicante y en muchos municipios y también a nivel autonómico», ha subrayado.

Por otro lado, ha destacado que, con su candidatura a nivel nacional, respetará las especificidades de los distintos territorios y de «los comités autonómicos y cargos que están liderando y van a liderar el partido a nivel de la Comunitat Valenciana», algo que, según ha admitido «no siempre se ha entendido». Asimismo, se ha mostrado en contra de la tasa turística en la Comunitat Valenciana, pues considera que «resta competitividad». «Es una manera de intentar limitar el número de turistas que llegan. Es un impuesto, no una tasa, no va a la caja única, sino que se destina a otros objetivos, que son cuadrar las cuentas y no tanto a poner remedio a las externalidades de turismo», ha criticado.