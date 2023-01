El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, considera que su partido tiene opciones de «ganar y gobernar» en todas las comunidades autónomas en las elecciones del 28 de mayo porque habrá un «voto de castigo a Pedro Sánchez» en esa primera cita con las urnas del año 2023. Además, ha avisado a los 'barones' socialistas que van a ver cómo se frenan sus opciones electorales por no haberse desmarcado del jefe del Ejecutivo. «El mejor antídoto para echar a Pedro Sánchez se llama PP. Y ese antídoto podemos empezar a aplicarlo ya en las elecciones municipales y autonómicas y será ese punto de partida para, meses después, iniciar el cambio en el conjunto de España con un cambio de Gobierno que creemos que es lo que ansía la mayoría del país en estos momentos», ha declarado.

Tellado ha destacado que su partido tiene «posibilidades» en todas las autonomías, como recogen las encuestas. «Nos hemos preparado para los retos electorales del año 23 y creo que a día de hoy estamos en condiciones de asegurar que el PP conservará todas las CCAA donde hoy estamos gobernando --Madrid y Murcia-- y que tenemos opciones en todas las demás de ganar y gobernar y eso no lo puede decir cualquier partido en nuestro país», ha manifestado.

De la misma manera, ha destacado que el PP tiene opciones en «muchísimas capitales de provincia», citando por ejemplo el caso de Valencia y de la capital andaluza. «Creo que Sevilla es perfectamente alcanzable y creo que Valencia también lo es», ha recalcado. Tellado se ha mostrado convencido de que la noche electoral del próximo 28 de mayo el PP «va a dar grandes sorpresas» y va a «ganar en un buen número de capitales de provincia de España» porque «en España hay una pulsión de cambio que recorre todo el territorio» ante el «gran hartazgo» del «partido sanchista» que lidera el jefe del Ejecutivo. El dirigente del PP ha señalado que hay «mucha gente que quiere decir a Pedro Sánchez que ése no es el camino» y, al mismo tiempo, reprochar también a los candidatos socialistas en las urnas que «no estén haciendo nada para frenar» la «deriva» del presidente del Gobierno de «claudicar permanentemente ante el independentismo».

Por eso, ha asegurado que el 28 de mayo el PSOE va a recibir «un gran castigo» en las urnas que se va a «palpar en los resultados de las capitales y de las CCAA» porque hay un «cambio de ciclo clarísimo» en España. «Creo que es evidente que va a haber un voto de castigo contra el PSOE y que ese voto de castigo va a sacudir a todos los candidatos socialistas y les va a mermar posibilidades electorales porque la ciudadanía si algo ha podido comprobar a lo largo de las últimas semanas es que tan responsable de la deriva que está llevando Pedro Sánchez son Lambán, Page, Fernández Vara o el propio Ximo Puig», ha manifestado.

En este punto, Tellado ha echado en cara a los 'barones' socialistas que no hayan plantado cara a Sánchez porque «han dicho una cosa» con «la boca pequeña» pero «luego han hecho la contraria» apoyándole en votaciones, por lo que son «tan poco de fiar» como el presidente del Gobierno, quien, en su opinión, es un «cínico con mayúsculas». «Lo previsible es que el 28 de mayo el mapa de toda España se tiña de azul, un azul del cambio, un azul que le diga a Pedro Sánchez que su tiempo ya se ha acabado y que los españoles ya no aceptan esta forma de gobernar», ha aseverado.

Tras asegurar que el PP llega a 2023 con el partido «a punto y preparado» para «enfrentar el reto electoral», ha confirmado que el PP presentará en enero en sendos actos a los candidatos de las 12 comunidades autónomas que celebran comicios el 28 de mayo y a los 'número uno' a las capitales de provincia de toda España. «El 2023 será el año del cambio político en España», ha manifestado, para añadir que el PP va a «invitar a todos los ciudadanos a echar a Pedro Sánchez de la Moncloa» depositando la confianza en los candidatos 'populares'. En cuanto a si el PP se plantea hacer una oferta a Cs ante las municipales, Tellado ha expresado su respeto ante la «delicada situación interna» por la que atraviesa la formación naranja y ha apelado a sus votantes para que «unan el voto de centroderecha en la papeleta del PP» para así «vencer al PSOE de Pedro Sánchez», algo que, según ha dicho, es «lo más útil».

Fichajes

Sobre si podría haber más fichajes como el del alcalde de Badajoz, ha indicado que son un partido que «trabaja con las puertas y las ventanas abiertas». «Todas las personas que quieran venir al PP tendrán la puerta abierta para sumarse a nuestro proyecto, pero aquí no hay una OPA hostil contra ningún partido», ha asegurado. En este sentido, ha animado a los votantes de Ciudadanos a que «hagan valer su voto» en las urnas, de forma que sea «útil». A su juicio, «lo natural sería traerlo a casa común del centroderecha que es el PP».

Al ser preguntado si Alberto Núñez Feijóo también se la juega en las elecciones de mayo si no consigue al final que el mapa se tiña de azul, Tellado ha respondido que «quien se la juega es España» porque si al país le va «mal, al PP le va mal». Además, ha destacado que en el PP ven al PSOE «tremendamente preocupado» porque sabe que van a perder las elecciones« del próximo año y por eso en verano abrió una campaña de »ataque e intento de desprestigiar« a Feijóo. Sin embargo, ha avisado que el PP no va a entrar en el »fango« como quieren los socialistas. »Feijóo no es como Sánchez y en política no todo vale«, ha resaltado.

En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, Tellado ha afirmado que el PP «tiene la obligación moral de ganar las elecciones autonómicas por higiene democrática porque el gobierno que hoy lidera Ximo Puig es un gobierno marcado por las sombras de la corrupción». Tras aludir a lo ocurrido con Mónica Oltra, la que fuera vicepresidenta de la Generalitat, el dirigente del PP se ha referido también a »lo contratos que Puig le ha dado a su hermano« y las últimas informaciones que se están conociendo a través del que fue «gerente del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana« que apuntan a »dudas serias sobre financiación ilegal del partido». «Nosotros lo que aguardamos es que por higiene democrática, dado que el PSOE no asume ningún tipo de responsabilidad en los hechos sucedidos, que sea la ciudadanía la que quite a un gobierno que es indigno de seguir un solo día más ahí», ha manifestado. En este sentido, ha subrayado que el «cambio» en la Comunidad Valenciana es «imprescindible» para que haya un Gobierno con «mejor capacidad de gestión pero también por «propia higiene democrática» después de que Puig haya acudido «dopado a las últimas elecciones». A su entender, el presidente de la Generalitat debería dar explicaciones en vez de escudarse en que esto es «antiguo».