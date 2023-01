La escena política nacional ha vivido en las últimas horas inmersa en la polémica por unas declaraciones de Ángela Rodríguez. La número dos del Ministerio de Igualdad ha cosechado peticiones de dimisión y críticas incluso por parte de algunos compañeros de Irene Montero en el Consejo de Ministros. La razón de la polvareda mediática son las risas de la secretaria de Estado de Igualdad al comentar las críticas a la ley del solo sí es sí y las rebajas de condenas de agresores sexuales, las mismas que han suscitado un aluvión de reproches desde algunos colectivos feministas y la oposición, y han llevado al PP y a Ciudadanos a pedir su cese.

El origen de la polémica es una mesa redonda organizada esta semana por Podemos bajo el lema «Feminismo para todo el mundo ¿Qué está pasando con la violencia machista», donde Rodríguez critica que la «extrema derecha» les esté echando en cara «los violadores a la calle». «De los creadores de 'las personas van a ir al registro a cambiarse de sexo todas las mañanas' llega... '¡Los violadores a la calle!' (...) Miles, oleadas», comenta entre risas junto a sus compañeras de mesa, que hacen hincapié en la existencia de jueces y sentencias «absolutamente machistas».

Tras hacerse viral el vídeo se han sucedido las críticas a Rodríguez y al Ministerio de Igualdad en las redes sociales, desde donde el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió ya ayer noche su cese. «Es malo que aprobasen una chapuza de ley, peor la cerrazón de no asumir el error para cambiarla, pero que encima se rían y hagan chistes de esta situación es imperdonable. ¿De verdad Sánchez está tan intervenido que ni puede cesar a una secretaria de Estado que hace estas cosas?», escribió en su cuenta de Twitter.

«Se ha atrevido a frivolizar sobre algo tan grave como que 144 violadores y pederastas se han beneficiado gracias a su ley. El Gobierno está lleno de psicópatas carentes de empatía», ha denunciado Vox. «Hay que tener la cara de cemento armado para, mientras tenemos cifras horribles de mujeres asesinadas a manos de sus parejas, bromear desde el Ministerio de Igualdad con las rebajas de condenas a violadores que ellas siguen sin corregir. Debe dimitir ya», ha señalado la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

Preguntado por las declaraciones a Rodríguez en los pasillos del Congreso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha limitado a señalar que el objetivo central del Gobierno es proteger los derechos humanos y, en el caso de la ley del solo sí es sí, los derechos de las mujeres. «Creo que el conjunto de las leyes que se han aprobado a instancia de este Gobierno dejan bien claro nuestro compromiso con los derechos humanos y de forma específica con los derechos de las mujeres en materia de igualdad real y efectiva», ha manifestado.

Finalmente, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha respondido a la secretaria de Estado de Igualdad que no se puede ironizar al hablar de violencia de género y le a reprochado el tono utilizado en sus declaraciones ya que a su juicio no es propio de su cargo. En un desayuno organizado por Europa Press ha señalado que «no se puede ironizar», y que las palabras se produjeron en un contexto en el que «se propiciaron conversaciones en las que el tono no era el de una secretaria de Estado», según ha opinado.