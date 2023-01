El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a tachar de «lamentable» el requerimiento realizado por el Gobierno de España al Ejecutivo de Castilla y León a cuenta del protocolo anunciado por Vox para con las mujeres que se plantean interrumpir su embarazo, recalcando que ese protocolo «no existe». A preguntas de los medios desde Cuenca, ha abundado en que «es conveniente no jugar» con estos temas y menos contra una comunidad autónoma que «cumple» la Constitución mientras en otras «se están disminuyendo los compromisos constitucionales», en alusión a Cataluña, donde se socava a su juicio la Carta Magna «en temas lingüísticos o de integridad territorial».

España, ha dicho, «no se lo merece», por lo que ha pedido al Gobierno de España y al PSOE que «no intente opacar» otras cuestiones con «problemas que no existen». «Lo único que puedo asegurar es lo que ha dicho el presidente de Castilla y León y lo que le ha contestado al Gobierno. Cuando un presidente de una comunidad autónoma contesta al Gobierno que no hay ningún protocolo y que no hay ninguna coacción a una mujer que quiere interrumpir un embarazo, el problema es inexistente», ha dicho, asegurando que quizá al Gobierno de Pedro Sánchez «no le interesa hablar de violadores excarcelados».