El vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, ha descartado romper el pacto con el PP en el Gobierno de Castilla y León, porque «está funcionando muy bien», pero le ha pedido «coherencia» y le ha recordado que gobierna «gracias a Vox». Así se ha manifestado este miércoles Ortega Smith en Castelló, donde ha comparecido en el Parque Ribalta, donde se retiró la cruz de los caídos en cumplimiento de la ley de Memoria Democrática para trasladarla junto a una iglesia.

Preguntado por si Vox se plantea romper el pacto con el PP en el Gobierno de Castilla y León tras el desencuentro en torno a las medidas antiaborto, Ortega Smith, que es candidato de Vox al Ayuntamiento y Madrid y uno de los tres vicepresidentes de esta formación, ha dicho que su partido «ha dejado constancia en los últimos años de que es un partido de fiar y que cumple con aquello con lo que se compromete». En este sentido, ha puesto en valor «la responsabilidad y la coherencia cuando se pacta», en Andalucía, Madrid y Castilla y León, y ha añadido: «Esa coherencia y ese compromiso es lo que le pedimos al PP».

En Castilla y León, por lo tanto, ha reclamado al PP «que cumpla su compromiso y el pacto que asumió con Vox» y que sea coherente porque «Vox siempre estará dispuesto a sacar a la izquierda de los gobiernos y, sobre todo, a sus políticas». «No nos planteamos ninguna ruptura», ha aseverado. En cuanto a las medidas que ha propuesto Vox en relación con las mujeres embarazadas, ha afirmado que tienen como finalidad «darles alternativas y oportunidades a aquellas madres que quieran seguir adelante con el embarazo y así contribuir a incrementar la natalidad y evitar el terrible suicidio demográfico que supone el abandono de grandes zonas de España».

Sobre si se plantea un adelanto electoral en Castilla León ha dicho que no, si bien «otra cosa es que decidiese esto el Gobierno» de la comunidad, un Ejecutivo que, a su juicio, «está funcionando muy bien y está garantizando más información y libertad». Ante la postura del PP en Castilla y León de no cambiar el protocolo de actuación con las mujeres embarazadas, Ortega Smith ha dicho que «hay un acuerdo, que se expuso a los medios de comunicación, que es el reflejo de las políticas que se quieren implementar». En este sentido, ha añadido que «si ahora el PP o su Consejería de Sanidad no quieren cumplirlo, estarán engañando a quienes han pactado con ellos» y ha recordado al PP que «está en el Gobierno de Castilla y León gracias a Vox». «Los españoles no se merecen políticos que mientan y que cambien su discurso en función de sus intereses electorales», ha agregado.