Unos 6.500 independentistas, según el Ayuntamiento de Barcelona, se concentran este jueves por la mañana contra la XXVII Cumbre Hispano-Francesa en Barcelona a la que asisten el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibidos por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

'Consell de la República' (CdRep), ANC, Òmnium Cultural y otras 30 entidades independentistas han convocado la protesta desde las 9 ante las cuatro columnas de Puig i Cadafalch de Montjuïc --cerca del MNAC, lugar de la Cumbre-- bajo el lema '¡Aquí no ha acabado nada! Independencia, Països Catalans, basta represión'. Sobre las 9 han empezado a llegar los manifestantes con banderas independentistas, silbatos y pancartas con lemas como 'Aquí no s'ha acabat res. Independència Països Catalans. Prou repressió', 'Ni França ni Espanya, Països Catalans', y 'Del nord al sud no ens separa cap frontera'.

Al llegar, algunos participantes han colocado una gran bandera independentista sobre las escaleras que suben hacia el MNAC. Con un altavoz, varios manifestantes han gritado 'Ni Espanya, ni França, Països Catalans' y 'El nostre president, Puigdemont', y han silbado a los Mossos d'Esquadra, que han colocado un cordón policial alrededor del MNAC.