La Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado este martes al PP de "poner en duda" la capacidad del Estado para proteger a las víctimas de violencia sexual, con sus declaraciones sobre la Ley del 'solo sí es sí'. Una actitud que Montero ha señalado como "grave". A su juicio, el principal partido de la oposición toman esta actitud para "justificar sus pactos con los negacionistas de la violencia machista", para "atacar y cuestionar los avances feministas" y para "atacar al presidente del Gobierno", Pedro Sánchez. En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, la titular de Igualdad ha defendido la norma impulsada por su departamento señalando que permite "proteger" a las mujeres víctimas de agresión sexual "pongan o no denuncia" y ha señalado que "la mayoría de tribunales la están aplicando correctamente y no están rebajando las penas". Para Montero, lo que está ocurriendo es "un problema de aplicación de la norma" como ocurrió con la Ley de Violencia de Género aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando, según ha señalado, "los tribunales dejaron sin la protección adecuada a muchas víctimas planteando cuestiones de inconstitucionalidad" o "aumentando en un 158% los sobreseimientos". La ministra ha asegurado que su departamento "trabaja sin descanso para garantizar la correcta aplicación" del texto que, a su juicio, es "un avance incuestionable en los derechos de las mujeres y en la capacidad del Estado de proteger a las víctimas". "Y es gravísimo que el PP intente poner en cuestión esa capacidad del Estado, reforzadísima por primera vez en la historia de la democracia con la ley, para proteger a las víctimas", ha insistido. Para Montero, también es una prueba de que al PP "no le gustan las conquistas feministas" que en la propuesta que ha registrado para modificar la Ley del 'solo sí es sí' quiera "acabar con el consentimiento en el centro del Código Penal", regresando al modelo "en el que las mujeres deben demostrar violencia e intimidación para hablar de una agresión"; que "ha permitido" que la violación de 'La Manada' pueda ser definida como abuso; o que "a uno de los agresores del Arandina de le absolviese". A su juicio, el principal partido de la oposición "debe reflexionar sobre cuáles son sus alianzas, dejar de blanquear a los que están negando la violencia contra las mujeres y volver al Pacto de Estado" contra esta lacra.