El portavoz del Comité de Campaña del Partido Popular, Borja Sémper, ha asegurado que su formación apoyará la reforma de la Ley del 'solo sí es sí' registrada este lunes por el PSOE en el Congreso de los Diputados si «va en la línea de corregir las consecuencias terribles» que ha tenido con la rebaja de penas a agresores sexuales. «Estaremos fundamentalmente atentos a que no sea una chapuza 2 y resuelva el gordo problema generado», ha señalado en rueda de prensa Sémper, destacando que el Gobierno tiene el apoyo del PP «para corregir la chapuza derivada de esta ley, pero el Gobierno no quiere oír ni hablar del PP».

De este modo, ha hecho referencia a las palabras del portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, quien ha subrayado que no van a negociar con el PP la reforma del 'solo sí es sí' porque los populares no quieren esa ley. «El problema no va a ser del PP, será un problema interno del Gobierno que tendrán que resolver lo más rápido posible», ha indicado el portavoz del PP, quien ha incidido en que quieren «una consecuencia penal contundente contra los agresores sexuales»: «Si es así, votaremos a favor».

No obstante, ha criticado que la propuesta de reforma del PSOE llega «meses después de conocer las consecuencias de esta ley, con más de 400 agresores beneficiados» por esta norma y ha advertido de que el Gobierno «sigue peleado» y transmitiendo «mensajes contradictorios y que chocan»: «Hay mucha táctica, mucho cálculo partidista para ver quién se esconde, quién sale beneficiado de las modificaciones». Así, ha alertado de que el Gobierno «está más preocupado en su bienestar que en el de las mujeres que se sienten revictimizadas por las consecuencias de esta ley».

«No sé si esto es un vodevil pero sí es una auténtica vergüenza, el daño que se hace sin modificar esta ley es irreparable, cada día que pasa agresores sexuales se ven beneficiados», ha dicho. También ha recordado que hace 50 días el PP presentó en el Congreso una iniciativa para modificar la Ley del 'solo sí es sí', que «no ha obtenido respuesta por parte del Gobierno». Además, ha recalcado que este lunes el PSOE ha dicho que no va a negociar con ellos y que «no quiere saber nada del PP».

«Lejos de no enmendar los errores del contenido de la ley, el PSOE se empeña en no enmendar la soberbia que lleva a perjudicar a las ciudadanas», ha lamentado. «Vamos a conocer el detalle de lo que plantea, vamos a conocer el texto y lo que sería un absurdo es que, si estamos denunciando chapuzas continuas, nosotros incurramos en los mismos errores», ha agregado Sémper sobre cuál será el voto del PP a la iniciativa presentada por el PSOE.

En este punto, ha afirmado que las condiciones de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo no serán sentarse a negociar con el PSOE, «sino que se modifiquen las chapuzas derivadas de esta ley». Por ello, ha recalcado que si la reforma va en la senda de «volver a la racionalidad ya alertada por el Ministerio de Justicia» al PP le «parecerá bien». «Lo que no nos parece bien es que no se haya hecho hace meses, el problema va a estar en el seno del Gobierno», prevé Sémper. Aunque se corrija la ley y se acaben con «los problemas», Sémper ha indicado que no van a dejar de «exigir responsabilidades políticas», como la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

«No conozco otro lugar donde una ministra o un Gobierno impulsa una ley con estas consecuencias y nadie asume responsabilidades, nadie pide perdón y nadie tiene el más mínimo gesto de humildad», ha comentado. Por ello, Sémper considera que «alguien debería asumir algún tipo de responsabilidad o, en cualquier caso, un gesto de humildad o pedir perdón a las mujeres que hoy se ven revictimizadas»: «Esto es una vergüenza y alguien debería dar cuenta de ello del Gobierno. El responsable último es el presidente del Gobierno». Por último, ha cargado contra Unidas Podemos por decir que «era culpa de jueces y magistradas machistas» cuando había rebajas de penas y que ahora apunten que «no pasa nada porque el punitivismo no es razonable». «Ningún modelo de derecho penal recomienda estos cambios de opinión, este guirigay de quienes tienen la responsabilidad del Gobierno. Aquí tenemos un juego partidista que a la hora de la verdad la sustancia no se ve por ningún lado», ha concluido el popular.