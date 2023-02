El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado al líder de Vox, Santiago Abascal, a desvelar si van a presentar al economista Ramón Tamames como candidato a una posible moción de censura contra su Gobierno y se ha preguntado si «el señor Tamames de 2023 sería capaz de encarcelar al señor Tamames de 1973». Lo ha hecho en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde el presidente de Vox le ha preguntado si piensa el Ejecutivo «revertir» su política migratoria para evitar atentados como el de Algeciras y ha responsabilizado al Gobierno del asesinato del sacristán Diego Valencia. "Usted nos llama asesinos.

Lo dijeron también en la primera moción de censura que presentaron. En fin, esto de la moción de censura, es usted un maestro del suspense, ni Hitchcock«, ha ironizado el jefe el Ejecutivo. Sánchez se ha mostrado »sorprendido« con la posibilidad de que un »antiguo comunista« sea el »precandidato« a la moción de censura de Vox. »No deja de ser sorprendente que un exmiembro del Partido Comunista vaya a liderar la moción de censura de un partido que desea ilegalizar eso, al Partido Comunista. Pero en fin, esta es la política española hoy gracias a la aportación de la ultraderecha«, ha apostillado antes de asegurar que ya se pueden »atar algunos cabos".

Antes de referirse a la moción de censura, el presidente del Gobierno ha recordado al sacristán asesinado el pasado 25 de enero a manos supuestamente del joven marroquí Yassine Kanjaa, que tenía una orden de expulsión de España desde junio de 2022, y las cuatro personas que resultaron heridas en los ataques a dos iglesias de Algeciras (Cádiz). «No podemos echarle leña al fuego, no podemos caer en demagogias, no podemos identificar terrorismo con ninguna religión ni con ninguna fe. Esto no lo he dicho yo, lo ha dicho la Conferencia Episcopal», ha recordado Sánchez al líder de Vox, que previamente ha acusado al Gobierno de «patrocinar» la inmigración ilegal «con un sistema perverso de efecto llamada» y «desproteger» a las fuerzas de seguridad y a la sociedad en general.

Abascal ha asegurado que la política migratoria del Ejecutivo traen problemas de convivencia y de inseguridad y ha dicho que el ejemplo de Algeciras es «perfecto para ilustrarlo». «Hoy sabemos que un español al que usted ha mencionado, Diego Valencia, seguiría vivo tranquilamente y viviendo en Algeciras, si ustedes hubiesen cumplido con su obligación de expulsar a quien le asesinó, y eso es así, ustedes eran los responsables», ha afirmado el líder de Vox.