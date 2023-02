Rosell cuestiona la formación en Derechos Humanos de los jueces españoles

La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, ha asegurado este lunes que habrá acuerdo entre Podemos y el PSOE para reformar la conocida como ley del 'solo sí es sí' y ha cuestionado la formación de los jueces en materia de feminismo y derechos humanos. «No es tanto que se rechace formarse en feminismo sino que se tenga una formación tradicional que incluso la judicatura y la fiscalía se preparan con otros jueces y fiscales que son preparadores de oposiciones y que, evidentemente, tienen muy poco conocimiento de feminismo y de derechos humanos», ha explicado Rosell en una entrevista en Inforadio, que ha recogido Europa Press.

Además, Rosell ha expresado que la causa de las rebajas de condenas sea probablemente que «haya faltado mucha pedagogía» y que haya «en frente a mucha gente que no le gusta un sistema de libertad sexual entre iguales y quiere volver al viejo sistema».

Rosell, que también ha señalado a los prejuicios y estereotipos de los jueces como una de las causas de las rebajas de condena por la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, ha asegurado que habrá acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE para acometer una reforma que no signifique volver al Código Penal anterior. «No concibo otra cosa que no sea un acuerdo entre las fuerzas progresistas y que sustentan este Gobierno feminista y me parecería un tremendo fracaso que se pactara esto con la derecha, con el PP o incluso con Vox, que ha dicho que tendría los brazos abiertos a este cambio», ha avisado Rosell, quien ha añadido que «todo el mundo sabe quien está a favor de los derechos de las mujeres».

Sobre el repunte de casos de violencia de género, Rosell ha explicado que, aunque pueda parecer que hay más casos que nunca, no es cierto, sino que esta sensación se debe al trabajo que están realizando los diferentes organismos para visibilizar el problema.