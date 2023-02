La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha valorado la aprobación definitiva mañana de la ley trans, una norma -ha dicho- que llega a un país en el que los futbolistas salen ya del armario y en el que la gente quiere ser quien es sin sentir discriminación ni miedo. Lo ha hecho en el pleno del Congreso en respuesta a la diputada del grupo popular Marta González Vázquez quien le ha preguntado si va a rectificar el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, impulsada por su Ministerio, para que no ocurra como con la ley del solo sí es sí.

La ministra, que ha lamentado la falta de interés de la diputada por los derechos de las personas trans al haber centrado toda su intervención en la ley del solo sí es sí, ha pedido responsabilidad al PP porque «cada vez que difunden bulos, cada vez que difunden discursos de odio, los están legitimando y los están normalizando».

Luego -ha advertido- «cuando asesinan a alguien en este país al grito de maricón, nos llevamos a las manos a la cabeza, pero si queremos acabar con los delitos de odio tenemos que acabar también con los discursos de odio que están en su base». Para la ministra, al PP «no les gusta ningún derecho feminista, no saben si el aborto es un derecho y tampoco quieren que en este país las personas LGTBI y las personas trans vivan mejor».

Montero se ha referido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hace unos días responsabilizó a la ley trans, aún no aprobada, del aumento de suicidios y depresiones entre adolescentes, cuando -ha asegurado- las burlas y las discriminaciones que empujan a las depresiones y a los intentos de suicidio son la realidad de miles de niños, adolescentes y personas LGTBI y trans.

«La ley trans será ley», ha concluido Montero. Por su parte, la diputada popular, ha centrado su intervención en la ley del solo sí es sí y ha acusado a la ministra de ser la causante del «desastre» de una norma que ha permitido excarcelar a 42 agresores y que puede llevar a la revisión de 4.000 sentencias. «Cuando esto ocurre por dignidad se pide perdón y después se dimite, usted no merece ser llamada ministra porque no reúne las condiciones para ello; permite que su compañera, la señora Llop -ministra de Justicia- asuma la responsabilidad sin que se le caiga la cara de vergüenza», le ha dicho. «Si no dimite usted ya, tiene que cesarla el máximo responsable de este desaguisado», ha señalado González en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.