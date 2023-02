La vocal de la Ejecutiva del PSOE, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha censurado este domingo la «ausencia» de proyecto del PP y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, cuya «aportación» a la política nacional ha sido «normalizar la corrupción». «Ha sido tan nula la aportación de Núñez Feijóo a la política española que nos hablan más de que echaron a (Pablo) Casado que de que llegó Núñez Feijóo», ha afirmado Rodríguez durante la inauguración de una jornada municipalista de su partido en A Coruña, al referirse al tiempo transcurrido desde la crisis que aupó al político gallego a la cúpula del partido.

«Fue Núñez Feijóo quien protagonizó, quien lideró ese motín del PP para tapar la corrupción y ahora se sienta plácidamente en el despacho de la séptima planta de Génova, que os recuerdo, está pagado con dinero negro de esa misma corrupción que entonces querían tapar. Esa es la aportación que ha hecho Feijóo a la política nacional: normalizar la corrupción», ha asegurado la dirigente socialista. Estas críticas de Rodríguez aluden a la crisis en el PP que hace un año acabó con el liderazgo de Pablo Casado, «que al menos se atrevió a hablar de regeneración», ha afirmado sobre el exdirigente, tras haber cuestionado públicamente los contratos de la Comunidad de Madrid gobernada por Isabel Díaz Ayuso con una empresa de su hermano durante la pandemia.

Según la portavoz del Gobierno, «la derecha no tiene alternativa» para España y por eso no la muestra, porque saben que su oportunidad «más viable» para gobernar es «estrechar la mano con la extrema derecha» y lo que ofrecen al país es «retroceder», cuando son más los españoles que quieren «progreso» y «avanzar». Tras citar «mejoras» importantes y «avances» para los ciudadanos, como la subida del salario mínimo interprofesional o el anuncio de 2.500 millones par becas, Rodríguez ha vuelto a cargar contra la posición de Núñez Feijóo sobre el aborto. «El PP no acepta ni lo que es ley», ha afirmado la portavoz del Gobierno, que ha insistido en que el aborto es un derecho porque lo ratifica una ley, porque lo dice el Tribunal Constitucional, porque está en el marco del derecho internacional y «porque la mujeres españolas no van a permitir ni un solo paso atrás» en esta materia. A punto de cumplirse cuatro años desde las elecciones municipales de 2019, la dirigente socialista ha defendido que los socialistas «han cumplido» allí donde han gobernado y «son capaces de mirar a los ojos a sus vecinos en las calles», por eso para los comicios del próximo mes de mayo «el objetivo» es mantenerse y ampliar las mayorías donde gobiernan y donde no lo hacen «conseguir que sus planteamientos sean reconocidos por los ciudadanos».

Porque según Rodríguez, cuando se da la «triple alianza», con gobiernos socialistas en los municipios, en las autonomías y en La Moncloa es cuando se producen «avances a favor de la mayoría social». Durante su intervención, precedida por el líder del PSdeG, Valentín González Formoso, y por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, la portavoz del Gobierno ha destacado «el liderazgo» de Pedro Sánchez durante la pandemia, con el «escudo social» a favor de la mayoría y recursos adicionales para las autonomías. En cambio, muchos presidentes autonómicos -en alusión a los del PP- «dejan mucho que desear» tanto en la gestión de los fondos que el Gobierno les ha transferido como en sus propias competencias básicas, principalmente la sanidad, en la que se han dedicado a «recortar», ha criticado Rodríguez, que ha censurado la gestión sanitaria de Núñez Feijóo durante su etapa en la Xunta (2009-2022).