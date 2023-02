El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha exigido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dar «explicaciones por la presunta trama de corrupción en Canarias, en la que estarían implicados políticos socialistas. Bendodo ha pedido a Sánchez »que no se esconda« y que se investigue »hasta las últimas consecuencias« en lo que ha calificado como »otro escándalo del PSOE, un lío muy gordo que nos suena en Andalucía y ahora tiene su réplica en Canarias".

El dirigente popular, que este sábado ha participado en la Convención del PP en Málaga, ha insistido en la necesidad de que se investigue hasta las últimas consecuencias para saber, entre otras cosas, si el presidente canario «estaba al tanto de todo lo ocurrido». «Hay que auditar las cuentas del PSOE en Canarias y en el PSOE federal», ha reclamado Bendodo, que ha pedido que se conozcan cuántos altos cargos del Gobierno se han reunido y «qué contratos consiguieron tras esas fiestas con cocaína en prostíbulos».

«Los mismos diputados que votaban por abolir la prostitución, por la noche se iban a prostíbulos a negociar amaños de contratos públicos; ese es el socialismo auténtico», ha denunciado. «Mucho nos tememos que Sánchez con la reforma del Código Penal ha hecho un traje a medida, no solo a los que dieron el golpe de Estado en Cataluña y a los condenados de corrupción sino también a los implicados en esta nueva trama de corrupción socialista», ha aseverado Bendodo. Durante su intervención, el dirigente popular también se ha referido a las consecuencias de la ley del solo si es sí, que ha permitido la reducción de condena a más de 550 personas y, según ha afirmado, «van a llegar a 4.000».

«El Gobierno no hace nada por rectificar porque sigue a la gresca con Podemos; ahora dice que no es buena, pero no por el daño hecho a las mujeres, sino porque su sociólogo de cabecera, Tezanos, le dice que está perdiendo votos por un tubo; es indigno cambiar una ley porque está perdiendo votos», ha subrayado.

Bendodo ha lamentado que mientras se han forzado dimisiones por los errores cometidos con los túneles del tren en Cantabria y Asturias, con la ley del solo sí es sí, no ha pasado nada. «En un país serio la ministra tendría que haber dimitido hace tiempo», ha añadido. Ha criticado que el Gobierno de Sánchez sea un «gobierno de ruido, de las tormentas y de las peleas, en vez de resolver los problemas de la gente», al tiempo que ha subrayado que Pedro Sánchez «está instalado en la soberbia, lo que le impide rectificar».