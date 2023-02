La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que las tropas del Ejército español nunca intervendrán en la guerra de Ucrania: «Nunca, nunca, ninguna tropa de un país de la OTAN, y España es uno de ellos, va a participar en la guerra de Ucrania». En una entrevista en 'La Vanguardia' recogida este domingo, Robles ha afirmado que la participación de España en el conflicto es «un escenario absolutamente imposible; inexistente», y ha recalcado que los soldados españoles solo intervendrían si hubiera una agresión a un país de la OTAN. Y ha insistido en que los tanques Leopard que España ha enviado a Ucrania «tienen una exclusiva finalidad: la defensa, nunca la agresión a Rusia».

Preguntada por si el Gobierno español es partidario de una compra común europea de munición para Ucrania, ha respondido que «la munición está faltando en todos los países y parece razonable lo que ha planteado la Unión Europea», asegurando que España está en permanente colaboración con los demás países de la UE. Ha apuntado que todo hace prever que habrá «una primavera muy sangrienta» en Ucrania, y ha defendido textualmente que esta no es una guerra de ejército contra ejército, es una guerra contra la población civil ucraniana.

Acerca del último discurso del presidente ruso, Vladímir Putin, Robles ha considerado que este es muy consciente de que está perdiendo la batalla y que puso de relieve que no quiere la paz, y lo ha tachado de ser «un peligro para la humanidad». Al preguntársele por si considera que la amenaza nuclear por parte de Rusia es ahora mayor, la ministra ha considerado que no se llegará a este escenario porque «sería terriblemente dramático para la humanidad», y ha añadido que no hay datos que indiquen que esto vaya a ocurrir.