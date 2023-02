Ayudas de alimentación para ESO y de FP: plazo y requisitos

La convocatoria para solicitar las ayudas individualizadas de alimentación para alumnado de ESO y formación profesional básica (FPB) para este curso 2022-2023 están abiertas desde este martes. Según ha informado la Conselleria de Educación en nota de prensa, la Dirección General de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa, acaba de abrir la convocatoria de ayudas individualizadas de alimentación para alumnos que durante el curso 2022-2023 están escolarizados en un centro docente público no universitario de educación secundaria obligatoria (ESO) o de FPB en centros docentes públicos no universitarios y que no pueden disfrutar del servicio de comedor escolar.

Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, deben presentarse hasta el próximo 13 de marzo de 2023 en los centros educativos donde se cursan los estudios durante el curso escolar 2022-2023 o a través de la Sede electrónica de la CAIB mediante certificado digital. Una vez examinadas las propuestas registradas, los centros publicarán la lista provisional en su tablón de anuncios. Pasado el período de alegaciones --cinco días hábiles-- y una vez se hayan resuelto, si las hubiere, la lista será definitiva. 1,4 millones de euros para compensar a alumnado de 12 a 16 años El objetivo de este programa es compensar a los alumnos que, a pesar de estar dentro de la etapa de enseñanza obligatoria --12 a 16 años--, no disponen de comedores escolares en sus centros y no tienen opción de disfrutar de ayuda de comedor. Con una inversión de 1,4 millones se permitirá que durante el curso escolar 2022-2023 se pueda acceder a una financiación total o parcial del coste del servicio del plato del día o tentempié saludable del servicio de cafetería escolar a los alumnos que, durante el segundo y tercer trimestre del curso, cursen estudios de educación secundaria obligatoria (ESO) o de formación profesional básica (FPB) en centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Conselleria. Requisitos y ayudas Pueden ser beneficiarios de las ayudas de comedor las unidades familiares que, durante el curso escolar, tienen niños escolarizados en un centro docente público no universitario de educación secundaria (IES) o en un centro unificado de formación profesional para los estudios de formación profesional básica (FPB). Los beneficiarios tendrán que solicitar hacer uso del servicio de cafetería del centro el curso 2022-2023 que ofrece el plato del día y, o bien, tentempiés saludable del servicio de cafetería escolar. En caso de que se cumplan los requisitos expuestos en el punto anterior, se distinguen dos tipos de beneficiarios. Por un lado, los beneficiarios directos --alumnos que se encuentran en situación de acogida, familia víctima de violencia de género y alumnos que tengan la condición de refugiado (ellos o sus padres o tutores)--. Y, por otro, los beneficiarios por baremo --alumnos en los que concurren condiciones económicas o sociofamiliares desfavorables--. La cuantía de las ayudas se ha calculado a partir del precio medio del coste del plato del día y, o bien, del tentempié saludable del servicio de cafetería escolar del centro que gestiona la Conselleria de Educación y Formación Profesional. Así, los beneficiarios directos percibirán el 100% del coste medio del plato del día y, o bien, del tentempié saludable del servicio de cafetería escolar (550 euros). Mientras, en el caso de beneficiarios por motivos socioeconómicos, aquellos con 20 puntos o más percibirán la misma cuantía que los beneficiarios directos (550 euros). Y, los que tengan de cinco a 19 puntos el 50% del coste medio del plato del día y, o bien, tentempié saludable (275 euros). Toda la información para formalizar este proceso puede consultarse en la web de la Dirección General de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa de la Conselleria. Más de 8,2 millones de euros en ayudas de comedor en Baleares Hay que destacar que, hasta ahora, las ayudas de comedor llegaban a alumnado de infantil y primaria de centros públicos y concertados. Pero el hecho de que los institutos públicos no cuenten con comedor hacía difícil acceder a ayudas de comedor para alumnado escolarizado en estos centros aunque se encuentren en la franja de escolarización obligatoria, mientras que los centros concertados sí pueden ofrecer este servicio . Estas ayudas individualizadas de alimentación para alumnos que durante el curso 2022-2023 están escolarizadas en un centro docente público no universitario de educación secundaria obligatoria (ESO) o de formación profesional básica (FPB) en centros docentes públicos no universitarios contribuyen a incrementar la partida más alta jamás destinada a ayudas de comedor en Baleares, 8.261.715 euros, que cubren todas las solicitudes con derecho a ayuda, 10.874. Esto supone que este curso cuenta con 682 alumnos más que el anterior con derecho a ayuda de comedor. De ese total, 4.649 son alumnos de centros concertados y 6.255 de centros públicos. Las ayudas llegan a centros públicos y concertados y centros 0-3.