El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez que condene la actitud de la secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, Ángela Rodríguez 'Pam', tras difundir un vídeo en el que un grupo de jóvenes lamenta que la madre de Santiago Abascal no pudiera abortar.

«Lo he dicho siempre: no todo vale en política. Este tipo de actitudes son injustificables en un cargo público y el Gobierno debe condenarlas», ha asegurado Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press. Así se ha pronunciado ante el vídeo que ha grabado la secretaria de Estado de Igualdad, durante la manifestación del 8 de marzo, en el que un grupo de jóvenes aparece cantando: «Que pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar, qué pena me da, qué pena me da».

El jefe de la oposición considera que el Ejecutivo debe condenar este tipo de comportamientos de un cargo público porque «no todo vale en política». Además, ha expresado su solidaridad con Santiago Abascal y su familia.

También se ha pronunciado la vicepresidenta segunda de la Mesa del Congreso y secretaria de Sanidad del PP, Ana Pastor, quien ha criticado que una secretaria de Estado cuelgue ese vídeo. «Gran estrategia para darle votos a la ultraderecha», ha aseverado en un mensaje en la misma red social. No es la primera vez que el PP censura los comportamientos de la secretaria de Estado de Igualdad.

El propio Feijóo ya pidió a Sánchez su cese el pasado mes de enero por «hacer chistes» sobre la salida de prisión de agresores sexuales después de la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'. En un acto de Podemos celebrado entonces bajo el lema 'feminismo para todo el mundo: ¿Qué está pasando con la violencia machista?', la número dos de la ministra de Igualdad, Irene Montero, ironizó sobre qué es lo que sucede con la rebaja de condenas de agresores sexuales que, según dijo, «es lo que nos está echando la extrema derecha a la cara». Así, entre risas, aseguró que «de los creados de 'las personas van a ir al registro para cambiar se sexo todas las mañanas', llega 'los violadores a la calle', cientos, miles, oleadas». El líder del PP pidió a Sánchez su cese y tachó la actitud de la secretaria de Estado de Igualdad de «imperdonable».