La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', ha replicado que Vox está «teatralizando» por pedir su dimisión tras compartir ayer, durante la manifestación en Madrid del 8M, un vídeo en el que jóvenes corean un cántico en el que dicen «qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar».

«Los miembros de Vox no han estado nunca en una manifestación feminista y por tanto desconocen que hay mucha variedad de cánticos y lo que las chavalas más jóvenes de este país digan en una manifestación le corresponden a ellas decidir o no decir», ha señalado a la prensa en el Congreso. Además, ha respondido a la formación que lidera Santiago Abascal que están «teatralizando un poco», fundamentalmente porque «no entienden el feminismo, no han ido nunca a una manifestación feminista» y, en consecuencia, «poco más tiene que decir al respecto».

Por su parte y en su perfil oficial en Twitter, Vox ha demandado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que destituya a la secretaria de Estado de Igualdad por difundir este vídeo, que ha sido condenado por diversos dirigentes del partido. «Señor Sánchez, queremos entender que no avalará usted hoy la actuación de su secretaria de Estado y que la cesará de inmediato», ha reivindicado Vox este jueves a través de la cuenta oficial del partido en Twitter. En caso contrario, avisa Vox, tanto Sánchez como el Gobierno «cruzarán una línea a la que luego nos será muy difícil regresar».