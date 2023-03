Miles de personas han participado este domingo en Madrid en la marcha 'Sí a la vida' que ha protestado contra la «cultura de la muerte» y ha lamentado la existencia de leyes como la del aborto y la eutanasia. Impulsada por la Plataforma 'Sí a la vida', apoyada por 500 asociaciones y entidades, la marcha ha partido a las 12.00 horas de la calle Serrano y ha discurrido hasta Colón, con los participantes (23.000 según la Delegación del Gobierno, 50.000 según los organizadores), muchos jóvenes, llevando globos verdes y banderas de España.

La protesta ha contado con la presencia de representantes de Vox como el portavoz de la formación en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros y el portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith. Los asistentes han portado carteles, muchos con dibujos de fetos o fotos de bebés, en los que se podían leer consignas como «sí, soy persona y tengo derecho a la vida», «¿este es el latido que queréis ocultar?», «aborto y eutanasia, genocidio partitocrático», «cada vida importa» o «aborto = terrorismo», entre gritos de «sí a la vida y no al aborto». En Colón, donde se ha ubicado un escenario, se ha realizado un acto con testimonios y la escucha de una ecografía acompañada de un minuto de silencio «en recuerdo de niños que no llegaron a nacer y todas las víctimas de la eutanasia y la cultura de la muerte».

Este acto ha sido presentado por los influencers Carla Restoy y José Martin Aguado y entre los testimonios se ha escuchado el del influencer, fisioterapeuta y profesor universitario Pablo Delgado de la Serna, quien ha contado que vive con diálisis por una enfermedad que le ha «cortado las alas en muchas cosas» pero con la que, igualmente, mira al futuro. «A pesar de tener un 81% de minusvalía, Dios me hizo el mejor regalo que me podía hacer, la vida», ha subrayado. En la cita, que ha concluido con la suelta de los globos verdes con el grito al unísono de «sí a la vida», también se ha leído un manifiesto. En concreto, las asociaciones provida que forman la plataforma reclaman «no rendirse» para defender la vida «desde su inicio a su fin natural», y alzar la voz «por los que no la tienen». Así, ponen en valor «la vida, la familia y la maternidad».

El evento también ha estado amenizado por la música de DJ Juan Herranz y ha concluido con un breve concierto en el que ha sonado el himno 'Que viva la vida', creado por Hermanos Martínez. La celebración del Día Internacional de la vida el 25 de marzo se instauró en 2003, durante el primer Congreso Internacional Provida, tras una encuesta mundial contestada por más de 20.000 grupos y asociaciones de más de 20 países de Europa y América. En 2011 acordaron que crear una plataforma con el nombre y lema 'Sí a la vida', que cada año este acto en torno al 25 de marzo.