El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha ofrecido hoy al PP «borrón y cuenta nueva» y le ha pedido que voten juntos la moción de censura contra Pedro Sánchez para poder así entenderse en el futuro y conformar una alternativa sólida al «peor gobierno en décadas» de España.

En su intervención en el Congreso para la defensa de la segunda moción de censura presentada Vox contra la «legislatura suicida» de Sánchez, Abascal ha cuestionado la labor del PP en estos años y sus intentos de pactar con los socialistas. Pero ha asegurado que todo «queda olvidado», «borrón y cuenta nueva», tras lo que ha pedido a los populares que voten con ellos a favor de censurar al Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, en lo que sería una «oportunidad» para que el PP pueda «recuperar la credibilidad».

«Votemos juntos hoy, entendámonos mañana para ofrecer a los españoles una alternativa sólida, de sensatez legislativa, de crecimiento económico, de fortaleza institucional y de soberanía, respetada en el interior de España y en el exterior», ha pedido. Y ha puntualizado después que «si no lo quieren hacer, si prefieren nadar y guardar la ropa para pactar con el socialismo, tienen todo el derecho a hacerlo y su votantes todo el derecho a conocerlo».

Según ha dicho, los electores deben saber cuál es el modelo de España del PP y el motivo verdadero de por qué no apoyan la moción y la convocatoria de elecciones anticipadas. Ha insistido en que Vox no es el enemigo a batir y en que los españoles les están pidiendo «otra cosa». «Estamos aquí para representar a los españoles, creo que a una gigantesca mayoría de españoles, y tener el deber de dejarnos de cálculos electorales y enfrentarnos al Gobierno», ha subrayado.

Ha incidido en que, aunque no tienen el mismo líder que en la primera moción de censura que presentó Vox, estaría bien saber si el PP de Alberto Núñez Feijóo tiene los mismos principios y está dispuesto a derogar las leyes «extremistas» del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez.

En este sentido, ha preguntado que si lo están, por qué no lo hacen allí donde gobiernan, como en Andalucía. Según Abascal, Feijóo quiere abarcar un amplio electorado, pero le ha advertido de que no puede hacerlo acercándose a la vez al PSOE y a Vox. Y, por eso, le ha pedido que vuelva a recuperar la sensatez y a defender los principios. «España necesita un partido socialdemócrata serio y decente, porque no lo tiene. Si quieren recuperar ese espacio les felicito», ha incidido Abascal.