Ramón Tamames, candidato independiente de Vox en la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha argumentado que la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición, rebajar la malversación o cambiar el castigo a la violencia sexual justifican esta iniciativa parlamentaria.

En su intervención, el profesor Tamames ha expuesto los pilares del discurso que se filtró la pasada semana, aunque abreviándolo, e introduciendo varias novedades. Como al señalar que cuando se supo el propósito de Sánchez de modificar el Código Penal «es cuando se tuvo que hacer una moción de censura de toda la oposición, porque se rompió un principio fundamental de nuestra Constitución».

Precisamente fue en reacción a la reforma del Código Penal, el 9 de noviembre, cuando el líder de Vox, Santiago Abascal, propuso al PP presentar una moción de censura con un candidato independiente, una iniciativa que su grupo materializó finalmente en solitario y frente a la que los populares se abstendrán. Tal y como se esperaba, Tamames ha hecho una defensa de la unidad de España y ha proclamado en el hemiciclo que «la autodeterminación no existe», al tiempo que ha denunciado que la ley electoral siga dando una «sobrerrepresentación» al nacionalismo que condiciona a los Gobiernos.

Ha cargado contra el «Gobierno Frankenstein» de Sánchez, recordando que ésta fue una crítica del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, y ha denunciado que el Ejecutivo esté apoyado por quien «hasta hace poco utilizaban la violencia como forma de imponer sus propósitos» y por los que quieren acabar con la monarquía parlamentaria. Además de acusar a Sánchez de actuar como un rey que puede «gobernar sin límites» por el uso del real decreto ley, ha denunciado la reforma de la sedición y la malversación o la rebaja de penas a 700 agresores sexuales.

Sánchez Dragó, citado por Tamames al principio de su alocución, en la tribuna de invitados. Foto: Efe.

Como propuesta, Tamames ha dejado la creación de un fiscal especial independiente dentro del Congreso, como en Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden está siendo investigado «sin paredes» ni «muros», ha recalcado. El profesor ha arrancado aplausos de la bancada de Vox cuando ha aludido a las dificultades para que un 25 % de las clases en Cataluña sean en castellano o al defender que la memoria histórica falta a la veracidad, que la segunda república española no fue «angelical» o que la Guerra Civil empezó en la revolución de 1934. «Muchos jóvenes ya piensan que ganó la guerra la propia república», ha reprochado Tamames.

Tamames ha reprochado al Ejecutivo que tenga «clara aversión» a los grandes empresarios, como el fundador de Inditex, Amancio Ortega, y el presidente de Mercadona, Juan Roig, quienes cree que han sido «vituperados» por algunos ministros. «Cuando son ellos, en muchos aspectos, quienes más han cambiado los horizontes tecnológicos y comerciales del país», ha defendido este martes durante su discurso de la moción de censura ante el pleno del Congreso de los Diputados.

Ha indicado que las grandes empresas y las sociedades que forma el Ibex 35 son las que conforman «una estructura industrial sólida», que es de la que se apoyan las pymes, a las cuales «hay que respetarlas, pero no son las empresas del futuro, no tienen arrastre». Otra crítica de Tamames al Gobierno es que no cuente con los empresarios a la hora de aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI), porque «son un lastre».

En ese sentido ha deseado que «ojalá» pudiera el SMI alcanzar el que tiene Inditex como salario mínimo, que ha cifrado en 1.500 euros, pero no es posible porque «la productividad española no da para eso». El veterano economista ha lamentado que el Instituto Nacional de Estadística (INE) considere que no son desempleados los trabajadores fijos discontinuos, porque a su juicio son «parados disfrazados». Y ha criticado asimismo a los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno que no logren sacar adelante aún una ley de vivienda, «detenida durante años», al tiempo que ha instado a hacer hincapié en la vivienda social y en recuperar la vivienda de protección oficial (VPO).