Bolaños carga contra Feijóo por reunirse con fiscales conservadores

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha cargado contra el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, por reunirse con fiscales conservadores, en declaraciones a los medios antes de comenzar el desfile cívico-militar por el Dos de mayo en Madrid, que no ha podido presenciar desde la tribuna de autoridades. Sin aceptar preguntas de los periodistas, Bolaños ha hecho las declaraciones en el interior de la Real Casa de Correos, donde ha acudido al acto por el Día de la Comunidad de Madrid como acompañante de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al no haber sido invitado por parte del Gobierno de Ayuso. «Lamento decepcionar a los crispadores, a los odiadores, a los que se inventan mentiras para generar líos, a los que viven cómodos en el enfrentamiento porque no voy a dedicar ni un segundo al tema que se ha puesto de manera artificial encima de la mesa», ha afirmado Bolaños sobre el desencuentro por el protocolo del acto.

El ministro ha defendido que esta polémica busca que no se hable de la sanidad, las residencias, la educación o el transporte, temas que sí interesan a los ciudadanos, y ha agregado que «lo importante hoy» es la reunión de Feijóo «con parte del poder judicial». Así, Bolaños ha reprochado la reunión a «oscuras» «de manera clandestina» de Feijóo con la Asociación de Fiscales, que el PP ha enmarcado en la normal invitación de una organización, y le ha pedido que explique qué les ha prometido, tras publicar El País que los fiscales abogaron por derogar varias leyes de la actual legislatura. Según el Gobierno, «se ve a las claras» que Feijóo no renueva el Consejo General del Poder Judicial y tampoco el Tribunal Constitucional porque pretende «seguir maniobrando con el poder judicial en la oscuridad». También, y en medio de la polémica con Ayuso, Bolaños ha defendido que la gente de Madrid es «hospitalaria, acogedora, plural y tolerante» y les ha deseado un Gobierno que les represente el próximo 28 de mayo.