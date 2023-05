La candidata de CS a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha cargado contra las candidaturas municipales y autonómicas de Podemos-IU-Alianza Verde, por «envenenar el debate político» y «generar odio», tachando su campaña de «turbia» y «sucia» señalando a gente en alusión a las dos lonas desplegadas por Roberto Sotomayor en el barrio de Salamanca contra sus vecinos y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

En una intervención en TVE y RNE, recogida por Europa Press, la vicealcaldesa madrileña ha llamado a la gente «normal» a salir a votar, algo que considera «importantísimo» porque los extremos y los radicales sí van a acudir a las urnas el próximo 28 de mayo. «En el de la derecha, está Ortega Smith grabando vídeos acechando a manteros y en otro, Sotomayor que le retraté en el debate -en alusión al cara a cara emitido por Telemadrid- al decirle que su candidata me hizo un escrache. Son personas violentas y les da igual todo como cuando se tiraron a mis pies para que me cayera sobre mi tripa», ha señalado recordando el mal momento que vivió hace cuatro años en la Pradera de San Isidro a manos de Alejandra Jacinto.

Censura la vicealcaldesa la actitud «violenta» y de «ensañamiento» de los candidatos morados y afirma «que es gente» con la que no se va a «entender nunca». «Te hablan de derechos humanos pero luego te hacen un escrache. Es una hipocresía moral inaceptable. Ojalá desaparezcan del espacio político. Pido a la izquierda que no les vote porque no saben gestionar», ha espetado.

Tenía ganas de decirle a la izquierda que chilla y odia lo que pienso de ellos. De su inhumanidad de hacer un escrache a una embarazada de 9 meses



La gente violenta no puede gobernar Madrid. Son feministas de salón, comunistas de chalet y revolucionarios sin revolución#DebateTM pic.twitter.com/58QVaz08Iv — Begoña Villacís (@begonavillacis) May 22, 2023

En otro lado, la dirigente 'naranja' ha subrayado que «en Madrid se ha trabajado muy bien» en el Ayuntamiento y ha querido recordar a los madrileños que en estas elecciones «ni se presenta Pedro Sánchez ni Alberto Núñez Feijoó' por el tinte nacional que están implementando muchos partidos a su campaña. »Llevo 8 años trabajando en Madrid, cuatro como vicealcaldesa. Ha sido un trabajo maravilloso y con rigor llevando las carteras CS más importantes como Urbanismo, Servicios Sociales o Innovación. Pudo ser alcaldesa y lo rechacé por soy leal a mi palabra. La gente está de la política y les gusta encontrarse con gente normal» ha dicho.

Por eso, apela al voto de estos madrileños, de los que «tienen ganas de votar» y estar «hartos de la campaña», emplazándoles a salir el próximo 28 de mayo y comprometerse para impedir que los extremos y los radicales lleguen a la Alcaldía de la ciudad de Madrid. La candidata está convencida de que la gente que le dio su apoyo en 2019 está orgullosa de su gestión en el Consistorio y le quiere volver a votar. «CS es el voto más útil de todos los votos. Esta semana es crucial, CS en el Ayuntamiento sobrevive y condiciona», ha reseñado insistiendo en que quiere seguir haciendo políticas liberales en el Ayuntamiento de Madrid.

Además, ha recordado que VOX ha boicoteado todo, como fue votar en contra de los presupuestos, y ha asegurado que su candidato es «especialmente difícil» a la hora de llegar a acuerdos y en otros aspectos. «Madrid es una ciudad muy abierta. Más colorida de lo que pintan y más plural. Nosotros ofrecemos un gobierno de centro, moderado, liberal y que defiende un Madrid castizo y que ponga la bandera LGTBI».