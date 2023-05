El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado este lunes muy satisfecho por los resultados de su partido en las elecciones autonómicas y municipales, y su traducción, ha dicho, en la convocatoria de generales el próximo 23 de julio, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Mejor cuanto antes», ha valorado desde la tribuna y bajo el lema 'Una España preparada'.

«Los españoles han dicho basta, han dicho 'hasta aquí hemos llegado'. Agradezco y valoro que ese sentimiento se haya traducido en una victoria nítida del PP y haya ganado otra manera de hacer política en el fondo y en las formas. Sólo hemos empezado», ha advertido, antes de pedir de nuevo el voto a los españoles de cara a los próximos comicios.

El líder del PP reconocido que ha hablado con el líder de Vox, Santiago Abascal, para cruzar felicitaciones por el resultado de las elecciones autonómicas y locales de este domingo, aunque ha asegurado que no han abordado los pactos entre ambos partidos, de los que dependen seis gobiernos autonómicos. «Nos hemos cruzado felicitaciones y esta mañana Abascal y yo hemos hablado, me ha felicitado por los resultados, se lo agradezco y yo también le he dicho que había crecido mucho sobre todo comparado con las municipales, que es con lo que se debe comparar».

Pese a la comparecencia triunfalista, Feijóo ha matizado que «todavía el Sanchismo no ha sido derrotado. Pido desde ya una mayoría clara e incontestable para iniciar un nuevo rumbo». El presidente del PP ha recordado que en estas autonómicas el PP «ha ganado en el conjunto de la nación, en nueve comunidades autónomas hemos superado al Sanchismo. A los que proponen una legislatura más de lo mismo, debemos darle una respuesta en las urnas».

Feijóo ha realizado una apreciación sobre la convocatoria de elecciones y ha explicado que «hace meses» le pidió a Sánchez que «diera el paso que hoy ha comunicado de adelantar las elecciones o hacerlas coincidir con las del día de ayer, para no celebrar dos elecciones en 54 días», criticando así «su forma lamentable de hacer política».

Finalmente, ha aprovechado la comparecencia para pedir la confianza de los ciudadanos para ser el próximo presidente de España.