Ciudadanos decide no concurrir a las elecciones generales, según varios medios nacionales

La dirección de Ciudadanos ha decidido que el partido no se presentará a las elecciones generales del 23 de julio, según han publicado varios medios nacionales este martes, cuando estaba previsto que se celebrara el Comité General del partido para terminar de decidir esta cuestión.

La noticia ha sido avanzada este martes por 'Voz populi' y, según confirma 'El País', en la ejecutiva de este lunes, en la que se valoraron los malos resultados electorales del partido naranja en las autonómicas y municipales, se acordó elevar al Comité General la decisión de no presentarse a las elecciones del 23 de julio, convocadas anticipadamente por Pedro Sánchez.

Poco después el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, ha explicado que el partido 'naranja' aún no ha tomado una decisión respecto a si concurrir o no a las elecciones generales de julio, después de que hayan aparecido informaciones que aseguran que finalmente no participará en la cita electoral. «No hay ninguna decisión tomada», ha aclarado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter, donde explica que esa decisión «única y exclusivamente» puede ser tomada por el Comité Nacional, que se reúne durante esta mañana.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el real decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones generales, firmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sancionado por el Rey, para el próximo 23 de julio. La publicación del Real Decreto 400/2023, de 29 de mayo, abre el periodo electoral y determina todo el calendario establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), ya que su entrada en vigor es inmediata.

Vázquez recalcó este pasado lunes que el Comité Nacional es «el único órgano que tiene la potestad» para tomar una decisión sobre la concurrencia a las elecciones. La Ejecutiva había convocado a este comité para el próximo lunes, pero han decidido adelantar la reunión a la luz de los acontecimientos.

El Comité Nacional está presidido por el secretario general del partido, Vázquez en este caso, y está formado por la dirección ampliada del partido, un total de 30 personas. En este comité, constituido tras el proceso de refundación, figuran, por ejemplo, Villacís y la expresidenta 'naranja' Inés Arrimadas.

Según los estatutos de Ciudadanos aprobados en enero, es el órgano de dirección, gobierno y administración del partido entre Asambleas. Además de aprobar la participación del partido en los procesos electorales, también tiene el poder de aprobar cualquier acuerdo de coalición con otros partidos, tanto en el ámbito autonómico como nacional.

Vázquez subrayó este lunes que la reunión del Comité Permanente ha sido para valorar los resultados de la jornada electoral del domingo y que «desconocían» en anuncio de Sánchez, por lo que no han podido ir más allá en el encuentro de este lunes. El secretario general también puso en valor el «trabajo titánico» del partido durante la campaña electoral, pero ha reconocido que «reman contra viento y marea» y, «en una situación tan polarizada», el espacio ideológico del centro es el que «sufre».