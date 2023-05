La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que las mayorías obtenidas por los populares tras las elecciones del 28 de mayo permitirán al partido conformar gobiernos «moderados, estables y centrados», y hacerlo en solitario.

En una entrevista en RNE, Gamarra ha valorado el adelanto de las generales porque, a su juicio, permitirá a la sociedad «pronunciarse cuanto antes y pasar página del sanchismo», si bien ha recordado que el PP había pedido reiteradamente al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que convocara elecciones y se resistió «hasta que las urnas le mostraron la puerta de salida». Ha considerado además que la convocatoria electoral es una «huida hacia delante» de Sánchez, y el presidente es consciente «de que se ha terminado su tiempo».

Preguntada por líneas rojas de negociación con Vox, la dirigente popular ha insistido en que los resultados logrados el pasado domingo permiten al PP gobernar de manera «clara, rotunda y en solitario» en muchas de las comunidades autónomas, ya que en unas se han obtenido mayorías absolutas y en otras mayorías muy amplías, «sumando más que toda la izquierda».

Cuestionada sobre una campaña coordinada con Vox de cara a las generales, Gamarra ha dejado claro que el PP es un partido autónomo, con un proyecto propio «reconocible por los españoles» y preparado para ganar las elecciones y gobernar España «de una forma distinta a Pedro Sánchez», y desde ese ámbito, ha afirmado, «presentaremos la campaña».

A la pregunta de si albergan alguna duda sobre el voto por correo dado que no pueden hacerse los cambios prometidos por Sánchez por falta de tiempo, ha dicho que el PP «cree en la democracia y no está en duda nada que tenga que ver con el sistema electoral» aunque ha advertido que estarán «muy atentos a todo lo que pueda ocurrir» pero no porque tengan dudas del instrumento sino por «el uso que algunos puedan hacer».

Sobre la presidencia europea y si las elecciones pueden suponer una amenaza, la secretaria general del PP se ha mostrado convencida de que la presidencia europea no está en cuestión y lo único que le puede afectar es que el presidente de Gobierno no ha contado con la oposición para conformar esa presidencia. En la misma línea, el portavoz de campaña del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Semper, ha apostado en una entrevista en TVE por conformar gobiernos sólidos y estables en solitario, sin otras formaciones políticas. A la pregunta de si habrá «casadistas» en las listas, se ha limitado a decir que no ve sectores en el PP.