El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, lo fía todo al acuerdo de unidad entre Podemos y Sumar que todavía está por cuajarse. Tras semanas incidiendo más en las diferencias –la celebración de primarias para escoger a los candidatos y las cuotas de cada facción– que en los puntos de coincidencia, Iglesias reconoce públicamente que no queda margen para el disenso. Tras los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del 28M, donde la marca morada obtuvo resultados paupérrimos en amplias zonas de nuestro país, incluidas Baleares, Iglesias ha afirmado este miércoles que «no hay alternativa a un acuerdo entre Podemos y Sumar».

En una entrevista en Els matins de TV3, Iglesias ha manifestado que «la unidad es imprescindible, lo hemos dicho desde el principio. No conseguirlo sería un fracaso de Yolanda Díaz y su partido y de todos» ha expresado, requerido sobre el escaso margen de pocos días que queda por delante para trazar esa unión, que hasta el momento ha resultado imposible.

Iglesias ha aludido, también, a la complejidad de la situación a la que se enfrenta la izquierda a la izquierda del PSOE. Aparentemente, no es tanto una cuestión de ideas o de programa político como sí de hegemonía y de nombres. Lo ha ejemplificado con la situación en València, donde Compromís obtuvo unos relativos buenos resultados comparados con los de sus potenciales socios. Algo así sucede de forma similar en Baleares, donde Més per Mallorca mantuvo buena parte de su poder sobre el terreno ante el derrumbe de UP.

Al respecto el diputado y portavoz ecosoberanista en el Parlament balear y virtual próximo alcalde de Esporles, Joan Ferrà, ha considerado en Twitter que «a les Balears, a l'esquerra del PSOE, sols hi ha espai per una candidatura unitària, progressista i plural per a les espanyoles del 23J amb qualque opció. L'alternativa és ciutadans» ha sentenciado, en referencia a la opción de los naranjas de no concurrir a las elecciones anticipadas convocadas por Pedro Sánchez.

Llamativas resultaron también las palabras de otro agente político balear, el aún vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, quien este pasado martes culpó a la cúpula nacional de Podemos de la «catástrofe absoluta» que han sido los resultados de Unidas Podemos en las elecciones del 28 de mayo, pidiendo su «dimisión» y que «se integren en Sumar» y apelando a la autocrítica.