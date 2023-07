El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, físico de profesión, se ha despedido en el Congreso anunciando que vuelve a incorporarse a su plaza en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), aunque seguirá en la dirección del partido si se lo pide Ione Belarra.

Pablo Echenique ha aprovechado su intervención en la última Diputación Permanente que ha celebrado el Congreso antes de la constitución de las nuevas Cortes, el próximo 17 de agosto, para despedirse de esta cámara «con orgullo», aunque criticando que el hemiciclo no se haya adaptado a las personas que, como él, tienen movilidad reducida.

«Menuda vergüenza», ha exclamado. También durante su turno ha mencionado varias veces a la ministra de igualdad en funciones, Irene Montero, poniendo en valor que haya peleado tan duro por los derechos del colectivo LGTBI y la libertad de las mujeres.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha afirmado que la formación morada ejercerá su «autonomía política» dentro de Sumar, como augura que harán otros partidos de la coalición de ámbito regionalista.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación tras la celebración de la diputación permanente de la Cámara Baja, que ha convalidado la prórroga del decreto anticrisis, y cuestionado sobre la situación de Podemos, que tendrá cinco diputados dentro del futuro grupo parlamentario, y si opina que se sienten representados dentro del equipo de Sumar para encarar la negociación sobre el nuevo gobierno de coalición o, si por el contrario, quedarán diluidos.

Echenique ha incidido que muchos partidos de la coalición es «evidente» que van a ejercer su autonomía, citando expresamente a los de ámbito regionalista como la Chunta, Més per Mallorca o Compromís; y que Podemos también lo va a hacer. «Yo creo que lo que no se le puede pedir a ninguna fuerza es que no ejerza su autonomía política. Creo que no vamos a ser los únicos que lo hagamos, pero desde luego Podemos lo va a hacer y estoy seguro que más fuerzas también lo van a hacer», ha ahondado para destacar que su partido es un «proyecto político indispensable para que en este país pueda haber ciertas transformaciones profundas».

Otra de las portavoces que ha dicho adiós este miércoles ha sido la de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que deja definitivamente la política, y que ha aprovechado para censurar que pueda haber un Gobierno con el apoyo de independentistas y de Bildu.