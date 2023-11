El excomisario José Manuel Villarejo ha insinuado este lunes en la Audiencia Nacional que «probablemente» hablase alguna vez con la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal sobre un jefe de la mafia ruso-georgiana a quien defendía Javier Gómez de Liaño, abogado del extesorero del PP Luis Bárcenas.

La figura de Zakhar Kalashov, considerado jefe de la mafia y condenado en 2010 en España por blanqueo- ha salido en la declaración que ha prestado Villarejo como testigo en el marco de las supuestas presiones que habría recibido Bárcenas y su entonces abogado por «terceras personas vinculadas» al PP para que «no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales» para la formación sobre el caso Gürtel.

El nombre de Kalashov aparece en las agendas que se intervinieron al excomisario, que ha reconocido ante los medios que «probablemente» en alguna reunión con María Dolores de Cospedal, que testifica mañana, hablasen de él. «Probablemente en un momento ella me comentó o me preguntó por eso porque tenía muy buenas relaciones con el secretario de Estado, con el ministro del Interior, y es probable que me preguntara sobre ello», ha indicado.

Villarejo se ha referido a unas anotaciones suyas sobre «unos posibles pagos que supuestamente habría recibido Gómez de Liaño de Kalashov» y las «gestiones» que él hizo al respecto. Son, según el auto de la Sala que ordenaba al juez investigar esas presiones a Bárcenas y su abogado, «gestiones» que Villarejo habría realizado en 2014 «para obtener información sobre dichos supuestos pagos» y de las que habría hablado al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

Villarejo ha reiterado que, como agente de inteligencia, «siempre daba cuenta de todo a altas autoridades del Ministerio del Interior y del CNI», y respecto a Cospedal, ha indicado que mantuvo "muchas" reuniones con ella en lo que era «un intercambio de información».

El excomisario ha negado, no obstante, que hablase con Gómez de Liaño respecto a ningún sumario. El juez del caso, Manuel García Castellón, ha interrogado también a un abogado que rechazó la defensa de Kalashov en el marco de una extradición porque se enteró que estaba Gómez de Liaño, a quien otro abogado, que en su caso ha declarado como investigado, ha descrito como un gran profesional.

Esta línea de investigación discurre de forma paralela al caso Kitchen, donde están acusados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado Francisco Martínez, y varios miembros de la antigua cúpula policial por la presunta operación que habría sido orquestada desde el ministerio en 2013 para espiar a Bárcenas y sustraerle documentos sobre el caso Gürtel comprometedores con el PP.