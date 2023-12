Arranca este jueves el debate que dará a Ayuso sus segundos Presupuestos, que no tendrán apenas aportes de la oposición

La Asamblea de Madrid acoge este jueves y viernes el debate de los Presupuestos Regionales de 2024 que culminará con la aprobación, gracias a la mayoría absoluta del PP, de los segundas cuentas desde que Isabel Díaz Ayuso llegó a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y que no incorporan apenas aportes de la oposición.

Este jueves a las 10 de la mañana comenzará el debate de las enmiendas a las cuentas y del dictamen de la Comisión de Presupuestos. De las 3.430 enmiendas parciales presentadas por Más Madrid (2.301), PSOE (844) y Vox (285) los 'populares' dieron su 'sí' a 16, seis de los de Rocío Monasterio y cinco de cada partido de la izquierda.

Así, a lo largo del jueves y de la mañana del viernes llegarán todas las enmiendas que siguen 'vivas', aquellas que no han sido aceptadas en comisión, pero tampoco han sido inadmitidas por la misma. Serán las más de 3.400 de la oposición que no recibieron el 'sí' del PP.

El Proyecto de Ley de Presupuestos elaborado por la Comunidad, que asciende hasta los 27.500 millones de euros, se irá viendo por secciones en las que irán tomando la palabra, previsiblemente, los portavoces de los partidos en las comisiones del ramo que tendrán diez minutos de intervención y cinco de réplica.

Además de los epígrafes destinados a cada consejería, también se analizaran los dictámenes y las propuestas de la oposición para los Presupuestos de la Asamblea, la Cámara de Cuentas, la deuda pública o las políticas de empleo.

La primera jornada, según han apuntado a Europa Press fuentes parlamentarias, se prevé que dure hasta entrada la noche. El presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, suspenderá entonces la sesión. Se reanudará al día siguiente con el resto del debate, la intervención de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, y, finalmente, la votación en la que se dará luz verde a las cuentas.

Los presupuestos para 2024

En ese momento Ayuso habrá conseguido sacar adelante sus segundos Presupuestos después de que no consiguiera llevar a término ninguno en el Gobierno de coalición con Ciudadanos, aprobase las de 2022 con Vox y un año después de que los de Rocío Monasterio se las tumbaran por no aceptar el PP sus enmiendas fuera de plazo.

La Comunidad ha tenido este año las manos libres para poder diseñar unas cuentas con la certeza de que saldrán adelante. Estas superan los 27.500 millones de euros, lo que supone un aumento de casi el 20% respecto a los que están en vigor, los de 2022 que salieron adelante con el apoyo de Vox.

En los Presupuestos de 2024 la Sanidad contará con la mayor dotación hasta el momento, superando los 10.000 millones, y concentrando el 37% de las nuevas cuentas. Junto a ello, Educación recibe casi 6.500 millones y Transportes y Vivienda y Política Sociales cerca de 3.000 millones cada una. Todas las áreas verán incrementada su dotación para el próximo año.

Además, contemplan bajadas de impuestos para atraer inversores y crear empleo que irán acompañadas de otras medidas como la deflactación del tramo autonómico del IRPF. Asimismo, se llevarán a cabo nuevas rebajas de impuestos destinadas a combatir la despoblación rural.

Estos Presupuestos se han elaborado basados en unas previsiones de crecimiento de organismos externos de entre el 1,9% y el 2,1% para el próximo año y la generación de 88.000 nuevos puestos de trabajo.

La inversión se incrementa en Sanidad con 1.426 millones más, Educación aumenta en 699 millones, Políticas Sociales y Familia con 411 millones extra o los Transportes que crecen en 863 millones.

La oposición critica las cuentas pero vox se abstendrá

Desde que se presentaran estas cuentas, han suscitado las críticas de la oposición. La primera de ellas llegó de parte de Vox, que censuró el «aumento del gasto público» y exigió «más bajadas de impuestos».

A pesar de ello, este martes Rocío Monasterio anunciaba que su formación no votará 'no' a los Presupuestos el viernes, sino que optará por la abstención. La justificación de su voto la basó en que con la izquierda no quiere «ir, votar, ni apoyar nada». Aún así, no las apoyará porque no están en el Ejecutivo regional, ya que los madrileños «dieron mayoría absoluta a Ayuso». Frente a ello, optarán por esperar y hacer una evaluación sobre el desempeño de los Presupuestos dentro de un año.

En el ala izquierda del hemiciclo, tanto Más Madrid como PSOE presentaron enmiendas a la totalidad contra estas Cuentas. En el debate de las mismas, que rechazaron PP y Vox, el portavoz del PSOE, Juan Lobato, criticaba que estas Cuentas no atajan las «prioridades» que a su juicio debería tener la Comunidad.

Por su parte, su homóloga de Más Madrid, Manuela Bergerot, los tachaba de «insuficientes y engañosos» y ponía el foco en que los incrementos en las partidas «no alcanzan para poner al día los servicios públicos de Madrid, hacer frente a la emergencia climática o atajar la situación de vulnerabilidad de muchos madrileños».

Pp ofrece aceptar a cada grupo enmiendas por 1 millón

Este miércoles el PP lanzaba una oferta de última hora a los grupos de la oposición. Les planteaba aceptarles enmiendas parciales por 1 millón de euros para los Presupuestos.

Fuentes 'populares' explicaban que se pidió a los grupos que trasladaran las propuestas que consideraban importantes dentro de esta horquilla de fondos para que luego el PP estudiara si encajaban en los Presupuestos presentados por la Comunidad.

Los tres grupos de la oposición criticaron la cantidad al verla pequeña frente a los 27.500 millones del total. Vox pidió que se destinara el dinero a un Plan de Salud Mental, Más Madrid a una Oficina Antifraude Independiente y PSOE al complemento de la beca Erasmus y acciones, también, de salud mental.