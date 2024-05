El candidato de Junts a las elecciones de Cataluña, Carles Puigdemont, ya ha iniciado los primeros contactos con ERC y ha anunciado su intención de presentar su candidatura a la presidencia de la Generalitat en el debate de investidura para ser elegido president. En rueda de prensa en Argelès-sur-Mer (Francia), ha explicado que han empezado los primeros contactos con los republicanos, sin precisar cuál ha sido su respuesta, pero ha añadido que aún están «lejos de establecer un marco negociador, si hay posibilidades de hacerlo». No obstante, ha insistido en que «creemos que hay opciones de poder ir a la investidura» y de liderar un Govern de «coherencia soberanista», con el apoyo de ERC y quizá de la CUP.

El candidato de Junts ha pedido evitar el escenario de una repetición electoral. Sin embargo, no hay una mayoría clara que permita gobernar, por lo que es necesario llegar a acuerdos, que -a priori- no parecen fáciles. Además, el cabeza de lista del PSC ya anunció la misma noche electoral su intención de presentarse a la investidura y anticipó que sus prioridades serían los servicios sociales y la unidad de los catalanes. «Cataluña abre una nueva etapa, para todos los catalanes, piensen lo que piensen y hablen la lengua que hablen». manifestó «Cataluña se pone en marcha, con respeto, con educación, con todos», sentenció el socialista.

Sin embargo, Puigdemont ha defendido que un Govern liderado por él sería viable en segunda votación en el Parlament, ya que uno liderado por Illa pasaría «necesariamente» por el PP y necesitaría una abstención de Vox. «Tenemos que preguntarle a Illa si el acuerdo de no aceptar votos de la extrema derecha por acción o por omisión sigue vigente», ha abocado. Además, ha aventurado que un eventual Govern de Illa abocaría a Cataluña a una situación similar a la del Ajuntament de Barcelona. «Podemos sumar una mayoría coherente, más amplia que no la que puede formar el candidato socialista».

Preguntado por una posible abstención del PSC en el Parlament de Cataluña, el candidato de Junts ha contestado que es un asunto que debe plantearse a los socialistas catalanes o al PSOE, y se ha preguntado: «¿Qué genera más estabilidad?». No obstante, Puigdemont ha descartado llegar a un acuerdo con el PSOE «para una forma de alianza directa o indirecta» que posibilite su investidura, aunque ha advertido: «Si el PSC se abraza al PP esto dejaría sin sentido el acuerdo que tenemos con el PSOE en Madrid. No me imagino al PSC boicoteando el acuerdo con el PSOE en Suiza».

Illa vence con claridad en Cataluña y liquida la mayoría independentista

El ganador de las elecciones en Cataluña ha sido candidato del PSC, Salvador Illa, que ha obtenido 42 diputados, 9 más de los logrados en los últimos comicios, celebrados en el año 2021. La segunda posición ha sido para Junts, con 35 escaños; 3 más que en la anterior cita autonómica electoral. En tercer lugar está ERC, cuya candidatura ha encabezado Pere Aragonès, con 20 diputados; son 13 menos. La CUP se ha hecho con 4 representantes en el Parlament catalán, 5 menos. Por su parte, Aliança Catalana ha conseguido representación con dos diputados. Sin embargo, las fuerzas independistas (Junts, ERC, la CUP y Aliança Catalana) no suman la mayoría. Peor aún le ha ido a Ciudadanos, que ha pasado de vencer en 2017 a desaparecer del Parlament.

Por el contrario, el PP catalán ha experimentado un crecimiento muy importante: ha pasado de 3 escaños a 15 y le ha dado el sorpasso a Vox. Por su parte, el partido de Santiago Abascal ha logrado 11 escaños. Por su parte, los Comuns Sumar tendrían 6 escaños, dos menos que en el los último comicios autonómicos catalanes. En total, se reparten 135 escaños en el Parlament de Cataluña y la mayoría absoluta está en 68.