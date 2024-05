El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se alinee con la ultraderecha en Europa y no «juegue en el equipo de España» y ha pedido el voto para el PSOE en las elecciones europeas para no retroceder y frenar a los «reaccionarios».

«Yo no sé en qué equipo juega Feijóo, pero no juega en el equipo de España. Eso es seguro», ha dicho en un acto de campaña en Sevilla en el que ha participado la candidata del PSOE al Parlamento Europeo y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero y el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espada.

Sánchez ha pedido el voto socialista en las elecciones europeas del próximo 9 de junio para «frenar a la derecha y a la ultraderecha» y para que «retrocedan los reaccionarios y gane Europa» y se ha mostrado convencido de que el PP volverá a pactar con Vox, después de que Feijóo se haya abierto a pactar con partidos de ultraderecha como el de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Ha afirmado que en España se puede votar a la ultraderecha «de manera directa» votando a Abascal o «de manera indirecta» votando a Feijóo, al que ha acusado de intentar «quebrar» al Gobierno socialista y a él mismo con «bulos» y «difamaciones». Sánchez le ha vuelto a responder que «van listos».

«Les digo que el voto en democracia vale lo mismo que el voto de cualquier trabajador y ciudadano de a pie y son los ciudadanos con sus votos los que ponen y quitan gobiernos», ha reiterado tras insistir en que «vamos a desmontar todos sus bulos y su desinformación».

En un acto al que han asistido 2.000 personas -según el PSOE-, Sánchez no ha mencionado la citación que ayer confirmó el PP para que comparezca en la comisión Koldo del Senado, que investiga la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia y que los populares también vinculan presuntamente a la mujer del presidente.

Sánchez ha centrado su discurso en apoyar a Ribera y en pedir el voto para que el PSOE vuelva ganar como lo hizo el 23 de julio en España y ha dicho que son unos comicios donde se juega «volver a repetir respuestas antisociales o seguir con respuestas solidarias».

«Pido el voto al PSOE para que Europa no retroceda el 9 de junio, sino los reaccionarios», ha dicho tras incidir en que «si no quisimos una coalición reaccionaria para España, no la queremos para Europa».

Ante las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, en el mitin de Vox en las que señaló que la justicia social «es una aberración», Sánchez ha incidido en que son los pensamientos de Feijóo y Abascal, «que no se atreven a decir».

«Y yo les digo que lo que es una aberración es defender un proyecto de oligarquías detrás de una falsaria bandera de libertad», ha remarcado.

El líder del PSOE también ha pedido a Feijóo que desautorice al presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, que dijo que los talibanes se han convertido en los «socios» del presidente y se ha preguntado si Irlanda, Noruega, el fiscal de la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y los 140 países que reconocieron a Palestina en la ONU son «todos terroristas y amigos de los talibanes».

«Desgraciadamente cuando acabe la guerra, y seamos conscientes de lo ocurrido en Gaza, veremos con ojos de enorme tristeza que este será uno de los episodios más oscuros de la humanidad del siglo XXI y los españoles podremos levantar la cabeza con orgullo y decir que se les puso en el lado correcto de la historia, que es el de la paz y el de un orden internacional basado en reglas», ha incidido.EFE

rdm-fcs/bal