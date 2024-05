El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Gobierno que retire la ley de amnistía y convoque elecciones generales para poner «punto y final» a una legislatura «que ya está perdida». Durante el acto que Feijóo ha protagonizado en la Puerta de Alcalá de Madrid, que ha congregado a decenas de miles de simpatizantes y al que ha asistido toda la plana mayor del PP, el líder de los populares ha instado a Sánchez a un adelanto electoral y a la disolución de las Cortes porque «el país está parado» y «estamos hartos de la arrogancia, de la mentira y del egoísmo» del presidente de Gobierno.

«Pedimos que se nos consulte, que retire la ley de amnistía y nos consulte a todos los españoles...que nos deje hablar porque nos ha engañado y a los suyos también», ha dicho al tiempo que ha incidido en que «tenemos un Gobierno que nos desprecia y nos ha vendido a todos los españoles por siete votos». El líder del PP ha arremetido contra la ley de amnistía que será aprobada definitivamente este jueves en el pleno del Congreso después de que la semana pasada el Ejecutivo no haya conseguido tramitar otras dos leyes ante la falta de apoyos de sus socios parlamentarios y de coalición. Feijóo ha criticado que la «ambición sin límites» de Sánchez esté «frenando» las garantías jurídicas que debe tener España.

«España tiene que tener garantías de que los delitos tienen consecuencias jurídicas y el Gobierno no las puede parar por muy necesarios que sean un puñado de votos. El Gobierno está para servir a los ciudadanos y no para considerarse el amo de los ciudadanos», ha recalcado en un discurso en el que ha agradecido la asistencia de los expresidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, por su «generosidad y compromiso vital con España». Ante todos los presidentes autonómicos del PP, excepto la extremeña, María Guardiola, que permanece hospitalizada, y frente a la cabeza de lista del PP a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, Dolors Montserrat, Feijóo ha pedido el voto para mantener en Europa los valores de la «igualdad, la libertad y la dignidad, que no son eternos». «Ahora más que nunca hay hacerlo porque nos tienen entretenidos con estrategias peliculeras. Nos quieren siervos como los ministros que dicen que Sánchez es el amo. España no tiene amo», ha insistido al tiempo que los asistentes han coreado 'no' a «la infamia», 'no' al derecho de la libertad de expresión y 'no' «al abuso, a los desmanes, a la mentira y al puto amo».

«España no se vende, no se reparte» ha avisado el líder del PP que ha lamentado que Sánchez con sus «numeritos» tenga al país «parado» y «no saque adelante ni una sola medida...pero eso sí, la amnistía que no falte». «Le digo que ya que tanto le gusta presumir de cambiar de opinión y hacer esos giros de guión y no es capaz de aprobar leyes, le pido que retire la ley de amnistía, que esta legislatura está perdida y...que ponga punto y final, que se disuelvan las Cortes y convoque elecciones» para ir «con la libertad y con la democracia por delante», ha recalcado. Al mitin, en el que también ha participado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, han asistido cerca de 80.000 personas según el PP y en torno a 20.000 según la Delegación del Gobierno. La concentración ha transcurrido en un ambiente festivo y los congregados que llevaban banderas de España y de Europa han vitoreado a Feijóo como «presidente, presidente» al tiempo que se han escuchado gritos de «me gusta la fruta». Una frase que ha vuelto a reiterar Ayuso en su intervención para criticar al Gobierno «autoritario» de Sánchez.

En el séptimo discurso que Feijóo hace ante la ciudadanía en la calle, el líder del PP ha recalcado que «España la decidimos entre todos» y ha criticado la «estrategia» de Sánchez de acudir al pleno del Congreso para anunciar el reconocimiento del Estado palestino y no dar cuenta de la «corrupción de su Gobierno, de su partido y de su mujer». «Vamos a utilizar el pueblo palestino y el conflicto para intentar cambiar el titular», ha dicho con ironía refiriéndose a la pretensión de Sánchez. El líder del PP ha pedido el voto el 9 de junio para dar respuesta «al abuso de confianza, al abuso de poder, y a los desmanes» del jefe del Ejecutivo que «hace lo que le da la gana, intentado colar la jugadita de turno». «Ya está bien de que los españoles pongamos la otra mejilla», ha incidido. Durante el acto, los líderes del PP han apoyado a la opositora venezolana María Corina Machado, que a través de un vídeo ha mostrado la esperanza de poder acabar con el chavismo y «seguir derribando las barreras que construyeron». Feijóo también se ha referido al pueblo argentino y sin mencionar expresamente a su presidente, Javier Milei, ha mandado «un abrazo» a «todos los argentinos, un país hermano y gran nación».