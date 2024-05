La jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha apuntado este lunes que el conflicto diplomático con Argentina no fue iniciado por el presidente argentino, Javier Milei, con quien, ha dicho, intentará agendar una cita en su próxima visita a España en junio. «Digamos que el Gobierno no ha ayudado mucho en la relaciones con este presidente», ha opinado Díaz Ayuso en una entrevista a Telecinco, donde ha afirmado que el «único» que se beneficia en esta polémica es «el Gobierno que está en campaña, Milei no lo está», en alusión a los comicios europeos del próximo 9 de junio.

Díaz Ayuso ha señalado que la crisis diplomática no la inició Milei, ya que «durante meses se le ha estado provocando», al tacharle «de extrema derecha, de loco, de drogadicto», y ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez de llegar a esta situación con Argentina por estar «difamando e insultando» a su presidente. La dirigente del PP ha comentado que «nunca» creyó que España iba a estar «en la deriva de Argentina», que era «el país más próspero del mundo y hoy tiene un 50 % de pobreza, y nosotros ir cayendo y ser el presidente de Argentina el que nos tiene que levantar», ha añadido. «Ojalá nada de esto hubiera ocurrido», ha indicado Díaz Ayuso, que ha dejado abierta la posibilidad de reunirse con Milei en su próxima visita a España el 21 de junio para recibir un premio de un 'think tank' liberal español. Una visita que no prevé cancelar pese a la crisis diplomática desatada tras la participación del presidente argentino en un acto de Vox, donde calificó de «calaña» a Sánchez y tildó de «corrupta» a su mujer. Tras ello, y después de no disculparse públicamente por sus afirmaciones, el Ejecutivo español anunció su decisión de retirar definitivamente a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, que fue llamada a consultas por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares. «Si puedo sí podemos vernos, si no en otra ocasión», ha respondido Díaz Ayuso sobre si agendaría una cita con Milei, ya que es «un presidente elegido democráticamente», que se ha encontrado con una situación económica «nada fácil» y «como hago con otros muchos países, puedo recibir a un mandatario para juntos buscar qué nos une», así lo hará.